Slovinec Ivačič sa stal víťazom 56. ročníka Zlatej prilby SNP

Žarnovica 26. augusta (TASR) - Slovinský pretekár Matic Ivačič sa stal víťazom 56. ročníka Zlatej Prilby SNP. Na plochej dráhe v Žarnovici obsadili ďalšie dve miesta českí jazdci, druhý skončil Ján Kvěch, na tretej priečke sa umiestnil Ondřej Smetana.Plochodrážny ovál v Žarnovici bol v nedeľu dejiskom 56. ročníka najstaršieho motocyklového podujatia na Slovensku. Na Zlatej prilbe SNP sa zúčastnili pretekári z ôsmich európskych krajín, medzi ktorými nechýbala ani švorica slovenských mladíkov. V kvalifikačných jazdách sa súťažilo o body, ktoré zabezpečovali postup do semifinálových rozjázd. O vyrovnanosti štartovej listiny svedčí fakt, že o 1.-3. mieste po kvalifikačných jazdách nakoniec rozhodoval žreb. Žrebom sa okrem toho určovalo aj 5. a 6. miesto a 11. a 12. miesto.Semifinálové jazdy boli napokon bez slovenskej účasti. Davida Pacalaja a Jakuba Valkoviča delili od postupu len vyhrané jazdy Nicolasa Vicentiho a Marcela Kajzera. Pacalaj na základe žrebu skončil na 11. mieste, Valkovič na 12. priečke. Michal Tomka, ktorý absolvoval prvé preteky po prestávke spôsobenej zranením, skončil so 7 bodmi trinásty a Ján Mihálik obsadil so 4 bodmi celkové 16. miesto.Finálová jazda, ktorá sa išla so šiestimi pretekármi na šesť kôl, mala trojnásobné české zastúpenie. Na najvyšší stupienok sa nakoniec postavil Slovinec Ivačič, za ktorým nasledovali Kvěch a Smetana. Štvrtý skončil poľský veterán Stanislav Burza, piaty taliansky zástupca Nicolas Vicentin a šiesty Zdeněk Holub z ČR. Informáciu priniesol portál speedway.sk.