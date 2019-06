SLOVENČINA: Môžeme skloňovať skratkové slová?

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 27. júna (TASR) - Skratkové slová sú také slová, ktoré vznikajú spojením začiatočných hlások či slabík slov nejakého viacslovného názvu. Od skratiek sa odlišujú tým, že ich môžeme skloňovať a čítame ich ako slová.Patria medzi ne slová ako TANAP (Tatranský národný park), SĽUK (Slovenský ľudový umelecký kolektív), Slovnaft (slovenská nafta), CHemko (Chemický kombinár), AIDS (anglicky – Acquired Immune Deficiency Syndrome, NATO (anglicky – North Atlantic Treat Organization) a iné.Pri ich skloňovaní príponu zväčša pridávame cez spojovník. Ale napríklad podstatné meno aids skloňujeme ako obyčajné podstatné meno bez použitia spojovníka. Pozrime sa na to, ako to vyzerá v praxi.Návštevníkom TANAP-u je po uzávere k dispozícii sedemsto kilometrov trás. Chceli by ste pracovať v Slovnafte/SLOVNAFT-e? Navštívili sme bývalé sídlo SĽUK-u/Sľuk-u. V areáli niekdajšieho štátneho podniku Chemko ohrozuje zdravie ľudí vyše päťsto ton nebezpečných chemikálií. Stúpol počet ľudí, ktorí bojujú s aidsom. S NATO-m sa nehodno zahrávať.Z niektorých sklonných aj nesklonných skratiek sa časom stanú podstatné mená, ktoré píšeme s malými písmenami a skloňujeme bez spojovníka. Niektoré z nich ešte fungujú ako dvojtvary (SĽUK, Sľuk) a iné už iba takto (aids).