Festival Topfest sa vracia na domovskú scénu do areálu Zelenej vody

Nové Mesto nad Váhom 27. júna (TASR) – Hudobný festival Topfest sa po niekoľkých rokoch vracia na domovskú scénu do areálu na Zelenej vode pri Novom Meste nad Váhom. Počas dvoch dní (28. – 29. 6.) ponúkne na troch pódiách kvalitnú hudbu, občerstvenie i sprievodný program.Ako informoval organizátor festivalu Dušan Drobný, hlavné pódium bude patriť gitaristovi Slashovi so spevákom Mylesom Kennedym a sprievodnou kapelou The Conspirators, skupinám Apollo 440, Deez Nuts, Horkýže Slíže, Čechomor.Na Green stage vystúpia Desmod, Zemětřesení, Šarišanci, Lukáš Adamec a ďalší. Storm stage bude určená pre fanúšikov hlavne domácej scény a zahrajú na ňom aj mladé nádejné slovenské kapely. Na Storm stage sa bude po oba dni festivalu konať semifinále hudobnej súťaže Rocková maturita.doplnil Drobný s tým, že pre návštevníkov pripravili kyvadlovú dopravu zo železničnej stanice v Novom Meste nad Váhom do areálu Zelenej vody a späť.Návštevníci sa môžu schladiť a okúpať v jazere priamo v areáli Zelenej vody. Počas festivalu bude vodná plocha oplotená a strážená záchranármi aj súkromnou bezpečnostnou službou.doplnil organizátor.