Slovenky na ME v basketbale zdolali Turecko 80:66, zahrajú si o štvrťfinále

Slovenské basketbalistky vybojovali na ME v Slovinsku a Izraeli premiérové víťazstvo. Vo svojom treťom vystúpení v Ľubľane zdolali Turecko 80:66, v D-skupine obsadili tretie miesto a zahrajú si play off o účasť vo štvrťfinále. V utorok 20. júna o 18.00 h narazia na druhý tím C-skupiny Nemecko.



Slovenky potrebovali nad nedeľňajším súperom vyhrať akýmkoľvek bodovým rozdielom, aby mohli pokračovať na turnaji. K postupovému víťazstvu najvýraznejšie prispela Terézia Páleníková, autorka 20 bodov. Turkyne skončili v tabuľke na nepostupovom 4. mieste. Priamy postup do štvrťfinále si vybojovali Maďarky, ktoré v priamom súboji o prvenstvo v skupine zvíťazili nad Srbkami 81:75.

ME 2023 basketbalistiek v Slovinsku a Izraeli



D-skupina (Ľubľana/Slovin.):



Turecko - SLOVENSKO 66:80 (31:40)



Najviac bodov Turecka: McCowanová a Uzunová po 16, Erdoganová 11. Zostava a body SR: Páleniková 20, Jakubcová 15, Wrzesiňská 13, Moravčíková 11, Buknová 0 (Dudášová 13, Mištinová 5, Oroszová a Stašová 0)



TH: 8/6 – 16/12, fauly: 20 - 17, trojky: 4 - 9. Rozhodovali: Kozlovskis (Lot.), Vulič (Chor.), Manheim (Izr.), štvrtiny: 15:21, 16:19, 14:18, 19:19.

Slovenky vstúpili do súboja o pokračovanie na turnaji mimoriadne sebavedomo, v útočnej fáze sa okamžite chytila Páleníková, keď sa postarala o 5 zo 7 bodov tímu. Výber trénera Juraja Suju bol aktívnejší, dobre bránil a zaslúžene sa ujal vedenia. Turecko sa nedostávalo ku svojej hre, ale keď už prišla nejaká chyba, tak bola okamžite z ich strany potrestaná. Slovenkám mimoriadne opäť pomáhala Moravčíková a streľba za tri body, po prvej štvrtine znamenala stav 21:15. Pozitívne sa vyvíjal aj začiatok druhej časti, obranne sa slovenskému tímu darilo strážiť tento priestor. Opäť však prišlo k scenáru, keď sa v priebehu niekoľkých minút otočil vývoj stretnutia. V tomto prípade sa Turecko bodovým úsekom 14:3 dostalo do vedenia. Slovenky sa chvíľkovo útočne zasekli, ale rozbehla sa im zase raz trojbodová streľba a vedenie bolo späť v ich moci. Záver štvrtiny bol v réžii Sloveniek, úsekom 14:2 si vybojovali polčasové vedenie 40:31.



Aj začiatok druhého polčasu potiahla útočne Páleníková, pre svoje družstvo vybojovala dvojciferný náskok. Turecko sa po pár chybách priblížilo, ale slovenské herné sebavedomie a produktivita Moravčíkovej neprinášala dlho žiadnu dramatizáciu. Na strane tímu trénera Juraja Suju bola evidentne väčšia vôľa po úspechu a pokračovaní na turnaji. Vedeli sa vyrovnať s každou ťažkosťou a do poslednej štvrtiny išli za stavu 58:45. Všetko pozitívne pokračovalo aj v záverečnej časti, náskok Slovenska sa podaril nielen udržiavať, ale ho aj zvyšovať. Turecko s ubúdajúcim časom prirodzene riskovalo a tlačilo, ale slovenský výber si skúsene ustrážil cestu za premiérovým víťazstvom na ME a postup do play off zápasu o účasť vo štvrťfinále.

hlasy po zápase:



Juraj Suja, tréner Slovenska: "V mojej trénerskej kariére to znamená veľa. Vyhrali sme zápas na majstrovstvách Európy, ktorý nás posunul do ďalšej fázy, to je veľká vec nielen v mojej kariére, ale aj mnohých dievčat. Sme z toho šťastní."



Alica Moravčíková, hráčka Slovenska: "Som plná nadšenia, hrdosti a šťastia, lebo sme tam odovzdali všetko, dušu, vlastné telá. Dostali sme údery, ale sme ich aj rozdávali. Ja dúfam, že takouto hrou, ako sme sa chceli prezentovať v predchádzajúcich zápasoch, tak sa budeme prezentovať aj naďalej."



Terézia Páleníková, hráčka Slovenska: "Momentálne som hrdá na celé družstvo a veľmi spokojná. Myslím si, že formu sme počas celého šampionátu sme načasovali najlepšie, ako sme vedeli. Maďarky nám pomohli víťazstvom nad Srbkami, takže sme to mali jednoduchšie, ale aj tak to bolo o nás. Celý deň sme mali dobrú energiu, verili sme a vedeli sme, že keď ešte chceme hrať dlhšie na tomto šampionáte, tak musíme vyhrať. Konečne sme to ukázali v obrane, dokázali sme pritlačiť, nenechať im ľahké strely, tým pádom sme boli viac sebavedomejšie v útoku."



Barbora Wrzesiňská, hráčka Slovenska: "Som veľmi šťastná, že sa nám podarilo vyhrať tento zápas. Fakt sme to potrebovali. Všetky baby, ktoré prišli na ihrisko, ale aj tie, ktoré neprišli, tak bojovali ako jeden tím v útoku a v obrane. Hrali sme taký basketbal, aký vieme hrať a najviac nám vyhovuje. Vďaka tomu sme vyhrali."

sumár druhého zápasu D-skupiny:



Maďarsko – Srbsko 81:75 (39:44)



Najviac bodov: Kissová 21, Horváthová 12, Dubeiová 11 – Andersonová 18, Čadjová a Nogičová po 12

konečná tabuľka D-skupiny:



1. Maďarsko 3 2 1 238:211 5*



----------------------------------



2. Srbsko 3 2 1 236:196 5**



3. SLOVENSKO 3 1 2 199:245 4**



----------------------------------



4. Turecko 3 1 2 198:219 4



*-priamy postup do štvrťfinále



**-postup do predkola play off