Liga národov 2023: Španielsko vo finále zdolalo Chorvátsko v rozstrele

Futbalisti Španielska triumfovali v treťom ročníku Ligy národov UEFA. V nedeľňajšom finále v Rotterdame zdolali Chorvátov 5:4 v jedenástkovom rozstrele. V riadnom hracom čase a ani v predĺžení gól nepadol.



Španieli vystriedali na tróne Francúzov, v premiérovom ročníku Ligy národov sa tešili z trofeje Portugalčania. Finále malo aj slovenskú stopu, v pozícii štvrtého rozhodcu bol Ivan Kružliak. Za najlepšieho hráča finálového turnaja LN vyhlásili Španiela Rodriho.



Na treťom mieste skončili Taliani, ktorí v súboji o bronz na turnaji Final Four zvíťazili v Enschede nad domácim Holandskom 3:2. Zopakovali tak svoje umiestnenie spred dvoch rokov.

Liga národov, Final Four 2022/2023



finále /Rotterdam/:



Chorvátsko - Španielsko 0:0 pp, 4:5 v rozstrele z 11 m



Rozstrel z 11 m: Vlašič 1:0, Joselu 1:1, Brozovič 2:1, Rodri 2:2, Modrič 3:2, Merino 3:3, Majer nedal, Asensio 3:4, Perišič 4:4, Laporte nedal, Petkovič nedal, Carvajal 4:5. Rozhodovali: Zwayer - Lupp, Achmüller (všetci Nem.), ŽK: Petkovič - Gavi, Nacho, Rodri, 51.577 divákov.



Chorvátsko: Livakovič - Juranovič (112. Stanišič), Šutalo, Erlič, Perišič - Modrič, Brozovič, Kovačič - Pašalič (61. Petkovič), Kramarič (90.+1 Majer), Ivanušec (78. Vlašič)



Španielsko: Simon - Navas (97. Carvajal), Le Normand (78. Nacho), Laporte, Alba - Rodri, Ruiz (78. Merino) - Asensio, Gavi (87. Olmo), Pino (66. Fati) - Morata (66. Joselu)

Španieli boli v úvode aktívnejší, vysoko napádali a hrali s vysunutou obranu. Chorváti sa prezentovali pozornou defenzívou, no v 9. minúte urobil brankár Livakovič hrubú chybu, ktorú Morata nevyužil. Gól by však aj tak neplatil, pretože španielsky útočník bol v ofsajde. Krátko na to Gavi zobral loptu Erličovi, dostal sa do šestnástky, no namieril tesne vedľa ľavej žrde. Aj Chorváti sa postupne osmelili v útoku. Po dlhej prihrávke Šutala sa Kramarič v 23. minúte dostal za obranu súpera, ale nespracoval si dobre loptu a jeho strelu zblokoval Laporte. O osem minút neskôr poslal Modrič center do šestnástky, Perišič sa dostal k hlavičke, ale Simon z jeho pokusom nemal problém.



Po prestávke začali lepšie Chorváti. Perišič sa uvoľnil na krídle a poslal center pred bránu, lopta sa dostala k Juranovičovi, no krížnou strelou netrafil priestor troch žrdí. V 57. minúte predviedli Španieli rýchlu kombináciu. Pino vysunul Albu, ktorý centrom našiel Asensia, ale ten hlavičkou minul. Fati sa v 84. minúte dostal do najväčšej šance duelu, keď mu Merino prihral do šestnástky, ale jeho pokus zneškodnil Perišič na bránkovej čiare.



V úvode predĺženia si tímy dávali pozor na chyby. Majer sa však v 100. minúte dostal do úniku, Nacho však predviedol dôležitý obranný zákrok a zneškodnil jeho šancu. Na druhej strane sa mohol presadiť Olmo, ale prestrelil Livakovičovu bránu. Rozhodnúť musel až rozstrel a v ňom si lepšie počínali hráči Španielska. Na ich strane bol neúspešný iba Laporte, v tíme Chorvátska nepremenili svoje pokusy Majer a Petkovič. V šiestej sérii rozhodol o triumfe "La Furia Roja" Carvajal.

Hlasy po zápase /zdroj: AFP, DPA/:



Luis de la Fuente, tréner Španielska: "Vďaka bohu, že som dostal príležitosť viesť tento tím. Naši hráči sú príklad profesionalizmu a verím, že v budúcnosti dosiahnu ešte viac. Vynaložili sme obrovské úsilie a dostali sme za to odmenu."



Dani Carvajal, autor rozhodujúceho gólu v rozstrele: "Vedel som, že pôjdem ako šiesty a aj to, ako chcem jedenástku kopnúť. Chcel som to zahrať ´panenkovsky´ a vyšlo to. Pre nás to bola jedinečná príležitosť napraviť si chuť po svetovom šampionáte v Katare."



Rodri, stredopoliar Španielska: "Sme šťastní. Bol to mimoriadne náročný zápas, ale boli sme mentálne silní. Táto generácia môže dosiahnuť veľa. Stále je čo zlepšovať, ale teraz sa počíta iba víťazstvo a my môžeme oslavovať."



Zlatko Dalič, tréner Chorvátska: "Takáto prehra mrzí, no opäť máme medailu a to je cenné. Tri medaily z vrcholných podujatí, to vojde do histórie a je to naozaj veľká vec. Stále je v nás potenciál."

Liga národov, prehľad doterajších víťazov (v zátvorke dejisko):



2019 – Portugalsko (Porto)



2021 – Francúzsko (Miláno)



2023 – Španielsko (Rotterdam)