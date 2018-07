Slovenky pocestujú v 1. kole II. svetovej skupiny do Lotyšska

Na archívnej snímke zľava kapitán tímu Matej Lipták, Viktória Kužmová a Anna Karolína Schmiedlová. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Londýn 24. júla (TASR) - Slovenské tenistky pocestujú v 1. kole II. svetovej skupiny budúcoročného Pohára federácie do Lotyšska. Rozhodol o tom utorňajší žreb v londýnskej centrále ITF. Duel je na programe 10.-11. februára. Zverenky kapitána Mateja Liptáka boli nasadené a okrem Lotyšiek ešte mohli naraziť na Španielsko, Taliansko alebo Kanadu.Slovenky vo februári zvíťazili v dueli 1. kola II. svetovej skupiny v bratislavskom NTC nad Ruskom 4:1 a prebojovali sa do baráže o elitnú osmičku. V nej však podľahli v Minsku domácemu Bielorusku 2:3. K návratu slovenského tímu do svetovej skupiny nepomohli ani výborné výkony Viktórie Kužmovej, ktorá vo dvojhrách zdolala Arinu Sobolenkovú i Aleksandru Sasnovičovú.