Taliansky obranca Piccini posilní Valenciu

Futbalista Sportingu Lisabon Cristiano Piccini (vľavo) a hráč Benficy Lisabon Franco Cervi (vpravo) v šlágri 16. kola najvyššej portugalskej futbalovej súťaže Benfica Lisabon - Sporting Lisabon v Lisabone 3. januára 2018. Foto: TASR/Sin-Chua/Čang Li-jün Foto: TASR/Sin-Chua/Čang Li-jün

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Valencia 24. júla (TASR) - Španielsky futbalový klub FC Valencia ulovil počas letného prestupového obdobia už piatu posilu. Účastník La Ligy získal zo Sportingu Lisabon talianskeho obrancu Cristiana Picciniho, s ktorým podpísal zmluvu do roku 2022.Podľa médií sa odstupné za bývalého talianskeho mládežníckeho reprezentanta vyšplhalo na 8 až 10 miliónov eur. Z toho 15 percent poputuje do pokladnice jeho niekdajšieho klubu Betis Sevilla. Dvadsaťpäťročný Piccini odštartoval profesionálnu kariéru vo Fiorentine, za Sporting odohral v minulej sezóne 40 zápasov. Portugalský klub opustili viacerí hráči po májovom incidente, keď počas tréningu vtrhli na tréningovú plochu a do kabín maskovaní útočníci a fyzicky napadli hráčov.Valencia doposiaľ minula na letné posily vyše 50 miliónov eur, uviedol portál transfermarkt.de.