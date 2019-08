Slovenky sa dávajú dokopy, Palgutová: Sme dole a už to pôjde hore

Na snímke tréner slovenských volejbalistiek Marco Fenoglio v stretnutí základnej D-skupiny ME vo volejbale žien Slovensko - Rusko 29. augusta 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. augusta (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky si najslabšiu chvíľku v doterajšom priebehu majstrovstiev Európy vybrali v záverečnom vystúpení v domácej D-skupine. Veria však, že po štvrtkovej jednoznačnej prehre s Ruskami (0:3) sa za dva dni dokážu otriasť, aby v nedeľňajšom osemfinále opäť potešili divákov na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.Zverenky Marca Fenoglia si účasť vo vyraďovacej fáze vybojovali víťazstvami v prvých troch stretnutiach nad Španielkami, Švajčiarkami i Bieloruskami a výkonom nesklamali ani pri prehre s Nemkami. Po eufórii na ne v ďalšej konfrontácii s veľkými favoritkami doľahla psychická vyčerpanosť. "" povedala smečiarka Karin Palgutová, ktorá dúfa, že sínusoida sa na osemfinále opäť vyšvihne v prospech slovenského tímu: "."Slovenky vo štvrtok bojovali "" o konečné umiestnenie v D-skupine, v prípade prekvapujúceho víťazstva nad Ruskami by skončili na druhom mieste. Do osemfinále postúpili z tretej priečky a pokiaľ uspejú v domácom prostredí v nedeľu (15.30/18.00), na čiastkový neúspech budú môcť zabudnúť. "," povedala smečiarka Nikola Radosová. Okruh osemfinálových súperiek sa po prehre s Ruskami zúžil na Talianky a Belgičanky, s ktorými si Slovenky dvakrát poradili v príprave: "."Organizátori zaznamenali v Bratislave rekordnú návštevu 5730 divákov a na slovenských reprezentantkách bolo badať o to väčšie sklamanie. "," dodala Radosová a kvôli priaznivcom sa kajal aj Fenoglio: "" Taliansky kouč zobral pred médiami zodpovednosť na seba, Palgutová však na záver zdôraznila: "."