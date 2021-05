Slovenky si na ME zahrajú s Chorvátkami aj Taliankami, tréner Fenoglio je so žrebom spokojný

Tréner je so žrebom veľmi spokojný

Slovenky poznajú takmer všetkých súperov

Piatykrát na majstrovstvách Európy



Žreb základných skupín na ME vo volejbale žien 2021 (18. 8. - 4. 9.):

A-skupina (Belehrad/Srb.): Srbsko, Azerbajdžan, Rusko, Belgicko, Francúzsko, Bosna a Hercegovina

B-skupina (Plovdiv/Bul.): Bulharsko, Poľsko, Nemecko, Španielsko, Česko, Grécko

C-skupina (Zadar/Chor.): Chorvátsko, Taliansko, Bielorusko, Slovensko, Maďarsko, Švajčiarsko

D-skupina (Kluž/Rum.): Rumunsko, Turecko, Holandsko, Ukrajina, Fínsko, Švédsko





21.5.2021 (Webnoviny.sk) - Súperkami slovenských volejbalistiek na tohtoročných majstrovstvách Európy budú v C-skupine v chorvátskom Zadare Talianky, Bielorusky, Maďarky, Švajčiarky a domáce Chorvátky. Rozhodol o tom štvrtkový žreb v Belehrade.Európsky šampionát sa uskutoční od 18. augusta do 4. septembra v Srbsku, Bulharsku, Chorvátsku a Rumunsku s 24 účastníckymi tímami.Do osemfinále preniknú z každej skupiny štyria najlepší, Slovenky v prípade postupu čaká sťahovanie do Belehradu a v osemfinále súper z A-skupiny. Informoval o tom oficiálny web Slovenskej volejbalovej federácie."So žrebom som veľmi spokojný. Vyhli sme sa viacerým silným súperom a keď budeme v kompletnom zložení, tak máme šancu rovnako ako pred dvoma rokmi postúpiť do osemfinále, čo bude naším cieľom. Teším sa opäť na súboj s mojím rodným Talianskom, ktoré patrí k najlepším tímom na svete. Určite sa dá hrať aj s domácim Chorvátskom. Bielorusko a Švajčiarsko sme zdolali na EuroVolley 2019 v Bratislave a Maďarsko je kvalitný tím, ale veríme si na ne. Máme šancu dosiahnuť výborný výsledok," zhodnotil žreb ME 2021 tréner slovenských volejbalistiek Marco Fenoglio na webe SVF.Spokojnosť so žrebom vyjadrila aj nahrávačka a zároveň kapitánka tímu SR Barbora Koseková. "Priala som si, aby sme išli do Chorvátska, čo nám vyšlo. Keď vyžrebovali do skupín tretie tímy, želala som si, aby nám vyšla práve táto skupina, ktorá je jedna z najprijateľnejších. Poznáme prakticky všetkých súperov, s tromi sme si zahrali na domácom šampionáte a s Maďarkami a Chorvátkami sme sa predvlani stretli v príprave. Favoritkami budú Talianky a Chorvátky, ale verím, že aj s Chorvátkami môžeme hrať dobrý volejbal rovnako ako s Bieloruskami, Maďarkami a Švajčiarkami," uviedla Koseková.Slovenské volejbalistky sa na ME predstavia piatykrát v ére samostatnosti. Predtým to bolo v rokoch 2003, 2007, 2009, 2019. Pred dvoma rokmi dosiahli zverenky Marca Fenoglia na domácom šampionáte v Bratislave historický úspech postupom do osemfinále a v konečnom poradí obsadili 12. miesto.