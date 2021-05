Vráti sa Ronaldo do Manchestru United? Pre klub by sa ešte stále oplatil, špekulujú Angličania

Ronaldo sa pre United ešte stále oplatí

Haaland nie je reálne dostupný

Manchester má za sebou slušnú sezónu

21.5.2021 (Webnoviny.sk) - Anglický futbalový veľkoklub Manchester United je údajne v spojení so svojím bývalým hráčom Cristianom Ronaldo m a rokuje o jeho možno návrate po 12 rokoch.Portugalský krídelník pôsobil na Old Trafforde v rokoch 2003 až 2009 a v jeho drese nastrieľal 84 gólov, čím si vydláždil cestu k futbalovej sláve.Podľa anglických zdrojov príchod 36-ročného stále skvelého útočníka nie je až taký nereálny, keďže do konca jeho zmluvy v Juventuse Turín zostáva len jeden rok a v Taliansku sa čoraz hlasnejšie hovorí o jeho odchode. Udiať sa má v prípade, že Juventusu sa nepodarí obsadiť jedno z prvých štyroch miest v Serie A, čo by zaručovalo istotu miestenky v skupinovej fáze Ligy majstrov.Pred víkendovým záverečným kolom najvyššej súťaže a zápasom v Bologni je Juventus v tabuľke piaty o bod za tretím AC Miláno a štvrtým SSC Neapol, situáciu nemá vo svojich rukách."Ronaldo nastrieľal 36 gólov v 44 zápasoch v tejto sezóne a aj napriek svojmu veku rozhodne stále je atraktívnou kúpou. Ak sa mu ponúkne krátkodobá zmluve a zarobí sa na jeho marketingovom potenciáli, pre United by sa zrejme ešte stále oplatil. Spojenie United a CR7 aj po rokoch môže dávať význam," špekuluje Daily Mail.Ešte začiatkom tohto roka sa hovorilo o veľkom záujme Manchestru United o Erlinga Haalanda . Ten by však nebol reálne dostupný ani pre veľkoklub typu United. Za 20-ročného útočníka Borussia Dortmund údajne požaduje 130 miliónov libier (cca 151 miliónov eur) a potenciálny záujemca by sa musel pripraviť aj na výdavky pre jeho agenta plus týždňový plat na úrovni 500-tisíc libier, čiže 582-tisíc eur.Podľa Daily Mail sa schodnejšie javí príchod Haalandovho spoluhráča z Dortmundu Jadona Sancha spolu s Ronaldom v porovnaní s Haalandom a Harrym Kanom , ktorý by stál až 120 miliónov libier (cca 140 miliónov eur). Navyše kapitán anglickej reprezentácie a najproduktívnejší hráč Premier League síce vyjadril záujem hrať v Manchestri, nie však za United, ale v tíme Citizens.Manchester United bol istú časť sezóny vážnym adeptom na majstrovský titul v Premier League. V závere mu však došiel dych a prejavila sa aj väčšia kvalita mestského rivala City.Zverenci Oleho Gunnara Solskjaera však už majú isté druhé miesto v tabuľke a s ním aj účasť v skupinovej fáze novej sezóny Ligy majstrov. Navyše si United zahrajú aj vo finále Európskej ligy, kde bude najbližšiu stredu v poľskom Gdaňsku ich súperom španielsky Villarreal."Manchester United nemá za sebou zlú sezónu, ale Solskjaer a spol. chcú ešte viac. Z tohto pohľadu je pre tím kľúčový letný prestupový termín a doplnenie tímu kvalitnými hráčmi. Aj preto ten záujem o Ronalda," napísal anglický zdroj.