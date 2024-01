Slovenky vstúpia do MS hráčok do 18 rokov duelom proti Američankám, hviezdou by mohla byť Lopušanová

Slovenky pôjdu od zápasu k zápasu

Hlavná hviezda slovenského výberu

6.1.2024 (SITA.sk) - Slovenské hokejové reprezentantky do 18 rokov v nedeľu na pravé poludnie vstúpia do svetového šampionát hráčok tejto vekovej kategórie vo švajčiarskom Zugu duelom proti Američankám. V základnej B-skupine ich neskôr čakajú aj Švédky a domáce Švajčiarky, potom príde na rad dôležitý štvrťfinálový duel.Na turnaj sa slovenské hokejistky pripravovali v decembri účasťou na turnaji v severočeskom Chomutove, potom dva tréningové kempy v Bratislave a do Zugu cestovali v piatok.„V rámci posledných tréningov sme sa venovali predovšetkým systémovým veciam. Minulý týždeň sme odohrali aj jeden modelovaný zápas proti tímu HOBA Bratislava. Musím vyzdvihnúť prístup súpera, keďže chlapci svoju hru prispôsobili tomu, že hrajú proti dievčatám a nehrali do tela. Naše hráčky podali dobrý výkon, do hry aplikovali prvky z tréningov, s čím sme boli spokojní,“ povedala hlavná trénerka ženskej reprezentácie SR do 18 rokov Gabriela Sabolová , cituje ju oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Slovenky na turnaji pôjdu „od zápasu k zápasu". „Každý jeden duel bude dôležitý. Vieme, že Američanky sú superfavoritky. Výkonnostne sú niekde úplne inde, a tak očakávame, že nás preveria predovšetkým v defenzívnych činnostiach. So Švédkami aj Švajčiarkami máme skúsenosť z aktuálnej sezóny, ale je možné, že v tímoch došlo k zmenám oproti našim vzájomným zápasom. V zásade to však neriešime. Budeme sa sústrediť na naše výkony. Veríme, že budeme hrať s týmito tímami vyrovnané zápasy a možno sa nám ich podariť aj prekvapiť. Chceme sa opierať o dobrý kolektív. Dúfame, že našimi oporami budú brankárky a ak sa k nim pridajú niektoré ďalšie hráčky individuálnymi výkonmi v poli, tak budeme len radi,“ pokračovala Sabolová.Všetkých osem tímov postúpi do štvrťfinále. Zdolané výbery z tejto časti budú hrať podľa nasadenia po základných skupinách o 5. miesto a o udržanie medzi svetovou elitou.„Je to zaujímavý krok od Medzinárodnej hokejovej federácie, ktorá aplikovala jediný zápas o záchranu už na končiacich sa MS chlapcov do 20 rokov. Tam sa však nachádza v elitnej kategórii až desať tímov, a tak dve najhoršie mužstvá po základných skupinách putujú priamo do barážového súboja. V prípade dievčat do 18 rokov je tu iba osem tímov, a tak všetky postúpia do štvrťfinále. Napriek tomu jeden z nich stále môže vypadnúť do nižšej kategórie. O tom, či si tím zahrá o konečné piate miesto alebo o záchranu, môže rozhodovať skóre alebo počet strelených gólov v základnej skupine. Je to komplikovaný formát, pri ktorom ani druhé miesto v skupine nemusí definitívne znamenať to, že sa družstvo v konečnom zúčtovaní zachráni," objasnila generálna manažérka ženských reprezentácií Ľubomíra Kožanová pre hockeyslovakia.sk.Hlavnou hviezdou slovenského výberu by mala byť talentovaná Nela Lopušanová , ktorá pred rokom na MS hráčok do 18 rokov bola najproduktívnejšou hráčkou. Slovenky budú v Zugu obhajovať 6. priečku.„Súčasný tím nie je slabší v porovnaní s tými predchádzajúcimi, a tak si myslím, že šiesta pozícia by mohla byť pre dievčatá dosiahnuteľná. Každopádne, formát turnaja je nevyspytateľný, a tak musíme byť pripravení na každý scenár. Čakajú nás ťažké zápasy v krátkom slede za sebou,“ poznamenala Kožanová.