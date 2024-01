Sklamanie Švédov aj neskutočný český obrat prinieslo finále a zápas o bronz na MS v hokeji do 20 rokov (video)

Američania sa tešia z titulu

Česi spolu držali a vytvorili jednoliaty tím

6.1.2024 (SITA.sk) - Šiestykrát v histórii sa víťazmi majstrovstiev sveta hokejistov do 20 rokov stali Američania. Hráči USA vo finále turnaja vo švédskom Göteborgu zdolali domácich Švédov 6:2, rozhodli o tom troma gólmi v tretej tretine. Po druhej viedli iba o gól, keď „tri korunky" vyrovnali na 1:1 aj skorigovali na 2:3.Americkí mladíci sa z titulu tešia po troch rokoch, Švédi nedosiahli na tretí triumf a na zlato čakajú od januára 2012. Bronz si vybojovali mladí Česi, ktorí v zápase o 3. miesto zdolali Fínov 8:5, aj keď prehrávali 0:2, 2:5 a ešte dve minúty pred treťou sirénou 4:5.„Je to skvelé! Najkrajší pocit na celom svete," povedal americký útočník Gabe Perreault pre oficiálny web Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) a pokračoval: „Na konci druhej tretiny síce domáci znížili na rozdiel gólu, ale my sme si stále verili. Nič sme nemenili a v tretej to dotiahli do úspešného konca tým, že sme premieňali šance." Perreault vo finále strelil jeden gól a pridal aj asistenciu.Domáci Švédi boli sklamaní. „V prvých dvoch tretinách sme ich mali tam, kde sme chceli. V tretej sme však rýchlo inkasovali a už to nešlo podľa našich predstáv. Keď sme hrali uvoľnene, tak sme mohli zdolať kohokoľvek. Potom sme však hrali oslabení štyri minúty a už sa to nakláňalo na stranu súpera. Potom sme to už mali veľmi ťažké," zhodnotil obranca Mattias Havelid.Neskutočný český obrat v závere duelu o bronz vyvolal v krajine ošiaľ. Napriek tomu, že Česi v porovnaním s predchádzajúcimi MSJ klesli o jednu priečku.„Chlapci vytvorili jednoliaty tím. Držali spolu od prvého zápasu, aj keď sa nevydaril," komentoval kouč Patrik Augusta a spomenul prehru so Slovákmi v základnej skupine.„Skúsení hráči si potom vzali slovo a niečo sme povedali aj my. Narovinu hovorím, že sme iba nechválili. Hráči si počas turnaja od nás niečo vypočuli. Páčilo sa mi, že potom sa zápasy zlepšovali," dodal.