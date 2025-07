Slovenky zlaté v K4 do 23 rokov, juniori strieborní

Slovenský ženský štvorkajak získal zlatú medailu v pretekoch na 500 metrov na ME do 23 rokov v rýchlostnej kanoistike. Posádka Réka Bugár, Sofia Bergendi, Hana Gavorová a Bianka Sidová triumfovala na podujatí v rumunskom meste Pitešť pred Španielskom a Nemeckom. V K4 juniorov vybojovali na rovnakej vzdialenosti striebro Máté Marsal, Oskar Ďurčo, Teo Lukáč a Jakub Bartolčič.





Pre Sidovú to bola tretia medaila v priebehu nedele, keďže v K2 na 500 m získala striebro s Bugárovou a aj v singli. So štvorkajakom vyhrali pred Španielkami o 1,592 sekundy, Nemky mali manko 1,924 s. „Sme veľmi spokojné s našim výkonom, je to prvýkrát v histórii, čo ženská K4 dosiahla takýto výsledok. Trať sa nám išla super, mali smer rozložené sily, v strede sme sa cítili uvoľnene a vedeli sme ešte aj potlačiť," uviedla Bugár pre stránku Slovenská kanoistika - Sprint Team na facebooku.Nad sily Slovákov v K4 boli len Maďari Máté Zakany, László Herk, Levante Gyarmati, Huba Borda, a to o 1,102 sekundy. Pódium doplnilo Česko (+1,408). „Bola to veľmi rýchla, ale zároveň dobrá jazda. Dali sme to a sme spokojní. Vieme, že môžeme byť ešte o niečo rýchlejší a dúfam, že sa nám to vydarí na majstrovstvách sveta,“ zhodnotil Marsal.V K2 žien U23 boli ako Slovenky rýchlejšie iba Nemky Lena Röhlingsová a Enja Rösselingová, ktoré zvíťazili s náskokom 0,493 sekundy. „Som veľmi spokojná s našou jazdou, výborne sa nám podaril štart. Držali sme tempo, z ktorého sme ešte vedeli zrýchliť. Na konci sme vedeli ešte pridať a potlačiť záver. Jediná nepríjemnosť bola riasa v strede dráhy, ktorú sme museli obchádzať, ale inak to bolo výborné,“ povedala Bugár stránka Slovenská kanoistika - Sprint Team na facebooku.Sidová sa v nedeľu radovala zo striebra aj v disciplíne K1 na 500 m. V A-finále dosiahla čas 1:52,724 min a za víťazkou Eszter Rendessyovou z Maďarska zaostala o 1,107 sekundy. „Vedela som držať veľmi dobré tempo a v závere som ešte zrýchlila. Štart sa mi nepodaril až tak, ako som chcela, ale vedela som držať tempo. Predbehla ma iba Maďarka. Som spokojná.“V A-finále sa predstavili aj Bartolčič a Alex Gavlider, ktorí v disciplíne K2 juniorov na 500 m obsadili 6. miesto. Na víťaznú maďarskú dvojicu Zoltán Mircse, Vilmós Szabó mali manko 4,033 sekundy.