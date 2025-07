V utorok štartuje 1. predkolo Ligy majstrov, Slovan si počká na súpera

V utorok odštartuje 1. predkolom nová edícia najprestížnejšej futbalovej klubovej súťaže Ligy majstrov. Pre slovenského fanúšika bude najzaujímavejší dvojzápas AC Virtus - Zrinjski Mostar, jeho víťaz totiž nastúpi v 2. predkole proti šampiónovi Niké ligy ŠK Slovan Bratislava. Odvtedy sú na programe 15. a 16. júla.





V 1. predkole štartuje 28 tímov. Po žrebe 1. predkola prebehlo rovnako ako pred rokom žrebovanie tzv. „šťastných dvojíc“, stali sa nimi Víkingur Leirvík - Lincoln Red Imps FC a AC Virtus - HŠK Zrinjski Mostar. To znamená, že tím, ktorý prehrá, má istý postup do 3. predkola Konferenčnej ligy.Futbalisti Slovana sa vďaka účinkovaniu v ligovej fáze v minulom ročníku súťaže predstavia až v 2. predkole. Termíny úvodných zápasov sú 22. a 23. júla, odvety sa uskutočnia o týždeň neskôr 29. a 30. júla. Slovan sa v úvodnom dueli predstaví doma, odvetu odohrá na ihrisku súpera. "Belasí" boli pred žrebom medzi nasadenými tímami s najväčším koeficientom a práve preto sa vyhli 1. predkolu. V máji sa do neskoršej fázy posunuli spolu s FC Karabach, keďže finalisti uplynulého ročníka LM Pariž St. Germain a Inter Miláno mali už pred finále isté miesto prostredníctvom domácich súťaží. Zdolaný z druhého predkola Ligy majstrov pokračuje tretím predkolom Európskej ligy.Kvalifikácia LM má tri predkolá a play off o ligovú fázu, na ktorej sa zúčastní 36 tímov. Tento formát mal premiéru vlani a do hlavnej fázy milionárskej súťaže sa prvý raz prebojoval práve Slovan.V utorok však aj napriek neúčasti majstra bude mať Slovensko zastúpenie. V drese FC Noah sa predstaví stredopoliar Martin Gamboš, jeho tím privíta na domácom trávniku Budučnost Podgorica.

1. predkolo LM



utorok 8. júla



17.00 KuPS Kuopio - FC Milsami Orhei



18.00 FC Noah - Budučnost Podgorica



18.00 Iberia 1999 - Malmö FF



18.30 Levadia Tallinn – RFS Riga



19.00 Olimpija Ľubľana - Kairat Almaty



20.00 The New Saints - FK Škendija



20.00 Víkingur Göta - Lincoln City



20.00 FC Drita - FC Differdange 03



21.00 KF Egnatia - Breidablik Kópavogur



21.00 AC Virtus - Zrinjski Mostar







streda 9. júla



18.00 Žalgiris Vilnius - Hamrun Spartans



19.30 Ludogorec Razgrad - Dinamo Minsk



19.30 FCSB - Inter Escaldes



20:45 FC Shelbourne - Linfield Belfast