Slovenská „19“ vstúpila do ME krutým debaklom od Francúzska, tréner Rusnák očakával viac (video)

Francúzi vyhrali zaslúžene

Treba zmobilizovať mužstvo

19.6.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 začali účinkovanie na "domácich" majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie sobotňajšou vysokou prehrou s rovesníkmi z Francúzska (0:5).Tí položili základy víťazstva na Štadióne Antona Malatinského v Trnave už v prvom polčase, keď strelili dva góly. Po zmene strán prikrášlili triumf tromi presnými zásahmi v rozpätí piatich minút."Výsledok 0:5 je krutý, ale Francúzi zvíťazili zaslúžene, pretože ukázali enormnú kvalitu na každom jednom poste. Očakávali sme, že predvedieme trošku viac. Prvých 15-20 to nebolo zlé, boli tam náznaky šancí, tlačili sme sa do zakončenia... V druhom polčase tá päťminútovka asi rozhodla o celom zápase," povedal kouč slovenských mladíkov Albert Rusnák st. vo videu na oficiálnom webe Slovenského futbalového zväzu (SFZ). V ďalšom sobotňajšom zápase A-skupiny zvíťazili v Dunajskej Strede talianski hráči nad súpermi z Rumunska 2:1. Práve Taliani budú v utorok najbližším protivníkom Slovákov. Na záver skupinovej časti nastúpi tím usporiadateľskej krajiny v piatok proti Rumunom.„Musíme dať hlavy hore a ideme ďalej. Čaká nás ďalší súper, potrebujeme sa revanšovať za tento výsledok. Uvidíme, ako sa nám podarí do ďalšieho zápasu zmobilizovať mužstvo, ale je to v našich silách, aby sme fanúšikom ponúkli dobrý futbal aj lepší výsledok. Len od nás závisí, čo v tom zápase ukážeme,“ doplnil 48-ročný niekdajší útočník a účastník skupinovej časti Ligy majstrov v drese 1. FC Košice.