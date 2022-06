Colorado v druhom finále NHL „sfúklo“ Černákovu Tampu sedemgólovou lavínou a odohralo takmer dokonalý zápas (video)

Černák spravil chybu

Prílišný optimizmus treba brzdiť

19.6.2022 (Webnoviny.sk) - Hokejisti Colorada Avalanche triumfovali i v druhom stretnutí finále play-off zámorskej NHL a sú dve víťazstvá od toho, aby zosadili z trónu šampióna uplynulých dvoch ročníkov profiligy - mužstvo Tampy Bay Lightning. Tím z Denveru v sobotňajšom dueli na domácom ľade doslova "sfúkol" hostí 7:0 a v sérii hranej na štyri víťazstvá vedie 2:0.„V našom podaní to bol takmer dokonalý zápas,“ neskrýval nadšenie kouč Avalanche Jared Bednar . „Momentálne hrajú na elitnej úrovni. My nie. Vo finále sú dva dobré tímy. Len oni teraz hrajú na oveľa vyššej úrovni ako my,“ nadviazal kormidelník "bleskov" Jon Cooper. Dominantný výkon Colorada odštartoval už v úvode zápasu svojou chybou vzadu inak spoľahlivý slovenský obranca Erik Černák, ktorý v zápase strávil na ľade 17:30 min. Následne už domáci držali zápas pevne v rukách. Brankár Tampy Andrej Vasilevskij len druhýkrát v kariére v NHL, v ktorej odchytal už 465 zápasov, inkasoval toľko gólov.„Dnes večer sme ho nechali vyschnúť. Roky je našou chrbtovou kosťou. V žiadnom prípade nepadá vina za túto prehru naňho. Aj dnes predviedol niekoľko neuveriteľných zákrokov, takže to mohlo dopadnúť aj horšie,“ zastal sa ruského spoluhráča útočník Tampy Steven Stamkos Colorado premenilo na zisk Stanleyho pohára obe doterajšie účasti vo finále play-off (1996 a 2001). Obranca Avalanche Josh Manson však ešte brzdí prílišný optimizmus."Tampa je tím majstrovského kalibru. Nemyslím si, že po tejto prehre budú frustrovaní. Budú hrať trpezlivo, nechajú veciam voľný priebeh. Aj preto sú takí úspešní. Nemôžeme si začať myslieť, že sme sa im dostali pod kožu," skonštatoval 30-ročný americký zadák.