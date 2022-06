Slovenská „20“ absolvuje druhú časť prípravy na MS a Feneš nevylučuje, že do Kanady pôjdu aj draftovaní nováčikovia

Niekoľko hráčov im bude chýbať

Konkurencia v tíme bude obrovská

Dbať budú hlavne na hráčov

9.6.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenských hokejových reprezentantov do 20 rokov čaká v strede júna druhá časť prípravy na preložené majstrovstvá sveta, ktoré sa od 9. augusta budú konať v kanadskom Edmontone.Realizačný tím "dvadsiatky" pod vedením hlavného trénera Ivana Feneša nominoval na kemp v Poprade 34 hráčov. V dňoch 14. až 17. júna absolvujú okrem tréningov aj tri modelové zápasy."Na dopoludňajších tréningoch sa budeme venovať zdokonaľovaniu individuálnych herných činností, čo budú mať prioritne na starosti tréneri zručností, ktorí budú s nami. Poobede čakajú chlapcov zápasy, konkrétne tri za tri dni," vysvetlil Feneš, citoval ho oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja. Štyridsaťštyriročný kormidelník zatiaľ nevie, s koľkými hráčmi bude môcť počítať na augustových MS juniorov. Záverečná časť prípravy je naplánovaná na 18. júla, keď budú mať viacerí hráči povinnosti v zámorí."Je veľký predpoklad, že v tom čase nám bude chýbať zopár hráčov, ktorí sa zúčastnia na nováčikovských kempoch v tímoch NHL v termíne od 10. do 16. júla. Sú to však takí kvalitní hokejisti, že na majstrovstvá sveta budú pripravení. Po absolvovaní telefonátov cítim zo strany hráčov obrovský záujem hrať na svetovom šampionáte napriek netypickému letnému termínu. Pre trénerský štáb je to výborná správa," myslí si Feneš.Šéf lavičky reprezentácie do 20 rokov sa neobáva toho, že by nemal dostatok kvalitných hráčov na šampionát. Počíta však aj s tými, ktorých čaká v júli draft nováčikov do zámorskej NHL "Čas ukáže. S chlapcami pravidelne komunikujem a oni chcú prísť. Momentálne však nedokážeme získať všetky potrebné informácie. Musíme počkať na draft. Sme však optimisti. Ideme pracovať s veľkou skupinou hráčov – konkrétne s ročníkmi narodenia 2002, 2003, 2004 a najväčšími talentami z ročníka 2005. Je to široká škála. Konkurencia v tíme bude obrovská. Ak by nám náhodou niektorí na šampionáte chýbali, dokážeme ich adekvátne nahradiť," pokračoval Feneš.Slovenskí hokejisti do 18 rokov budú hrať na prelome júla a augusta na Hlinka Gretzky Cupe v kanadskom Red Deere. Feneš nevylučuje, že niektorí hráči si o pár dní neskôr zahrajú aj na juniorskom šampionáte. "Dvadsiatkari" odcestujú do dejiska turnaja 1. augusta."Je veľký predpoklad, že takí hráči sa nájdu. Pravidelne komunikujem s trénerom osemnástky. Uvedomujeme si, že pre týchto chlapcov bude mimoriadne náročné odohrať do polovice augusta veľký počet zápasov. Budeme pri rozhodovaní dbať v prvom rade na hráčov," dodal Feneš.