Slovenská Amazónia ožíva vďaka vodohospodárskym opatreniam

Kľúčovec 26. novembra (TASR) - Unikátnu vodohospodársku revitalizačnú aktivitu, ktorá zabezpečila prepojenie Kľúčovského ramena s hlavným tokom Dunaja a bude mať priaznivý vplyv pre prírodu Podunajska, si v utorok pozrel podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd). Na projekte sa podieľali vodohospodári štátneho podniku Vodohospodárska výstavba (VV) s ochranármi z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ).Rozsiahle územie v minulosti tvorila spleť riečnych ramien, močiarov, mokradí a ostrovov s bujnými lesmi. Aj preto ho nazývali slovenskou Amazóniou. "," povedal minister Sólymos.Vodohospodárska výstavba zabezpečila prečistenie, odstránenie nánosov a následne obnovu zasypaného vtoku do ramena, vďaka čomu sa do 2450 metrov dlhého Kľučovského ramena vrátila prúdiaca voda. Postupne sa tam obnovia pôvodná fauna a flóra, zlepšia sa podmienky na hniezdenie a život chránených druhov vtákov, najmä brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého.," informoval generálny riaditeľ VV Daniel Kvocera. Projekt bol financovaný z prostriedkov Európskej komisie a rezortu životného prostredia.Predseda BROZ-u Tomáš Kušík zdôraznil dôležitosť dynamiky toku, ktorá sa do ramena vrátila a ktorá vo väčšine dunajských ramien chýba.," uviedol Kušík.Úsek Dunaja medzi obcami Sap, Medveďov a Kľúčovec v okrese Dunajská Streda býval mimoriadne dynamický. Do začiatku systematickej úpravy koryta Dunaja na 19. storočia sa hlavný tok rieky nachádzal v oblasti dnešného Kľúčovského ramena. Po úpravách na Dunaji, keď bol vytvorený napriamený hlavný tok, zostali ramenné sústavy v oblasti Medveďova a Kľúčovca oddelené od seba a čiastočne aj od nového hlavného koryta.