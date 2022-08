Slovenská armáda bude mať vojenského ombudsmana, bude poskytovať ochranu základných práv a slobôd vojakov

Vplyv na služobné úrady

Prešetrenie podozrení

26.8.2022 (Webnoviny.sk) - Vláda na stredajšom rokovaní schválila návrh zákona, ktorý vytvára nový subjekt ochrany profesionálnych vojakov - vojenského ombudsmana. Jeho hlavnou úlohou má byť poskytovanie ochrany základných práv a slobôd profesionálnych vojakov počas trvania ich služobného pomeru.Ďalej sa v návrhu rozširuje právna úprava vo vzťahu k podmienkam vstupu občana do štátnej služby profesionálneho vojaka, priebehu a skončeniu štátnej služby profesionálneho vojaka.Návrh zákona konštatuje, že profesionálny vojak pri uplatňovaní svojich práv nemá dostatok možností na to, aby sa domohol spravodlivosti, prípadne nápravy. Jeho snaha o nápravu po vyčerpaní opravných prostriedkov zvyčajne končí súdnym sporom.Ombudsman bude mať v tejto súvislosti vplyv na služobné úrady najmä pri zabezpečovaní lepšej ochrany ľudských práv a právom chránených záujmov profesionálneho vojaka.Vojenský ombudsman sa na ochrane základných práv a slobôd profesionálnych vojakov má podieľať nezávislým a objektívnym prešetrovaním podozrení z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov na základe podnetu alebo z vlastnej iniciatívy.„Na vojenského ombudsmana sa môže obrátiť každý profesionálny vojak, ktorý sa domnieva, že pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti niektorého zo subjektov boli porušené jeho základné práva a slobody v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu. Na vojenského ombudsmana sa z rovnakého dôvodu môže obrátiť aj občan, ktorého služobný pomer sa skončil v lehote do šiestich mesiacov odo dňa doručenia personálneho rozkazu o prepustení,“ uviedlo ministerstvo obrany SR.