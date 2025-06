Slovenská atlétka Emma Zapletalová pokorila 50-ročný slovenský rekord v behu na 400 m Na bronzovom mítingu seriálu World Athletics Continental Tour (WACT) Kritérium SNP v Banskej Bystrici dosiahla čas 51,91 s. Prekonala tak doterajšie maximum Jozefíny Čerchlanovej (51,98) zo Slávie PF Banská Bystrica z 27. júla 1974 v Edinburghu. Druhý slovenský rekord dosiahla v behu na sto metrov Viktória Forsterová. Zlepšila si svoj osobák na aktuálnych 11,19 s.





Zapletalová má už istý limit na MS v Tokiu v behu na 400 m cez prekážky, preto sa rozhodla pod Urpínom štartovať na hladkej štvorstovke a v súboji o prvenstvo zdolala v cieli tesne Britku Nicol Yearginovú (51,99). „Je to úžasný pocit. Snažila som sa nemať v hlave to, že idem na národný rekord. Aby som po pretekoch nebola smutná, kebyže sa to nepodarí. Som veľmi rada, že som to teraz pokorila. Nebola to ľahká štvorstovka, fúkal aj protivietor a v závere som to ledva dobehla, cítila som Britku tesne za mnou. Napokon som šťastná aj za víťazstvo,“ uviedla v cieli nová slovenská rekordérka v behu na 400 m.Členka banskobystrickej Dukly sa predstavila v domácich podmienkach a na poslednú chvíľu zmenila rozhodnutie vymeniť prekážky za hladký beh. Priznala, že mala pred týmto pretekom väčší rešpekt: „Prekážky mám nabehané a natrénované, tam viem, do čoho idem. Hladkú štvrťku som nebehala, nevedela som, či trafím tempo. Nechcela som bežať príliš rýchlo alebo pomaly zo začiatku, ale napokon to i napriek nejasnej taktike vyšlo a je to super. Má z toho radosť. Mala som tu rodinu a známych, čo ma tiež posúvalo dopredu.“ Zapletalová chce vyšperkovať svoju aktuálne výbornú formu na septembrových majstrovstvách sveta v Tokiu na prekážkach. Beh na 400 metrov si chcela otestovať a dostať sa do renkingu pred halovou zimnou sezónou.Hlavný program Atletického kritéria SNP odštartoval beh mužov na 400 metrov cez prekážky, kde si to o prvenstvo rozdali dvaja najlepší slovenskí pretekári. Vo finiši bol napokon rýchlejší Patrik Dömötör pred Matejom Baluchom. Obaja zabehli čas pod 50 sekúnd. Víťaz s osobným rekordom 49,77 s, Baluch zaostal len o štyri stotiny. Na 400 metrov cez prekážky nenastúpila najlepšia zo Sloveniek Zapletalová, keďže si už limit na MS slnila uplynulý týždeň na Diamantovej lige v Osle. Túto disciplínu tak ovládla druhá Slovenka Daniela Ledecká kvalitným časom v osobnom rekorde za 54,69 s. Veľké nádeje sa vkladali do slovenskej šprintérky Viktórii Forsterovej. Tá sa predstavila najprv na stovke cez prekážky a v tomto behu ju prekonala o jednu stotinu Maďarka Anna Tóthová časom 12,78 s. Na hladkej stovke už triumfovala v novom osobnom i národnom rekorde za 11,19 s. „Bol to neuveriteľný deň. Veľmi som sa naň tešila. Mala som tu najbližších ľudí a videli ma priamo na pretekoch. Panovali tu úžasné podmienky na domácom štadióne, kde trénujem. Vedela som, že môžem podať kvalitný výkon, čo sa aj podarilo. Už po prekážkarskej stovke mi padol obrovský kameň zo srdca a po hladkej stovke na konci ani neviem, čo povedať. Som nesmierne vďačná za to, že čo sme odviedli v príprave sa začína premietať v pretekoch. Bolo to dnes kvalitné, teší ma, že v ten správny čas to viem do pretekov preniesť. Dúfam, že aj naďalej budem robiť fanúšikom radosť,“ prezradila po pretekoch šťastná Forsterová.Beh mužov na 100 metrov vyhral Maďar Dominik Illovszky časom 10,25 s v osobnom rekorde, slovenská jednotka Ján Volko zabehol o štyri stotiny horší čas, predviedol slabší štart, ale vo finiši zrýchlil. Volko sa predstavil aj v behu na 200 metrov, ktorý ovládol kvalitným časom 20,77s. Oba preteky hodnotil kladne: „Pre mňa osobne sú dosiahnuté časy v oboch behoch nad očakávanie. Veril som si, že môžem bežať dobre, príprava bola kvalitná. Zbavil som sa stresu v skvelej konkurencii a panovali aj skvelé podmienky. Celý tím zamakal a vyšlo to nad očakávanie. Stovka bola v mojom podaní o niečo kvalitnejšia. Na dvojstovke to ešte treba viac vybehať. Celkovo som však spokojný s oboma behmi. Dobre som sa cítil.“V kladivárskej súťaži triumfovali slovenské pretekári Marcel Lomnický a Veronika Kaňuchová a v chôdzi na 5000 metrov si prvenstvo pripísal v osobnom rekorde Dominik Černý (19:08,42). Slovenský pretekár ovládol aj súťaž v trojskoku mužov a bol ním Tomáš Veszelka (16,21).