ME do 21 rokov: SLOVENSKO zdolalo Rumunsko 2:1 a skončili tretí v áčku

Slovenskí futbaloví reprezentanti vyhrali vo svojom záverečnom zápase na domácich ME do 21 rokov nad Rumunskom 2:1. Už pred duelom nemali šancu na postup do štvrťfinále a v A-skupine obsadili konečné tretie miesto. Išlo o ich prvú výhru na šampionáte, medzi najlepšiu osmičku postúpili z „áčka“ Španielsko a Taliansko.



Slováci vstúpili do turnaja prehrou 2:3 so Španielskom, kde prišli o remízu v 90. minúte. Bodovo naprázdno vyšli aj o tri dni neskôr v Trnave proti Talianom, ktorí sa po jedinom góle zápasu stiahli do defenzívneho bloku. Vtedy padla definitíva o konci Slovákov na domácom šampionáte v základnej skupine. Ich najlepším strelcom sa stal dvojgólový Tomáš Suslov, ktorý sa postaral v utorok o víťazný gól a stal sa aj hráčom zápasu UEFA.

Do prvej šance sa dostali domáci už v druhej minúte, keď Kaprálik strieľal po centri za obranu. Brankár Hindrich však zostal pri šestnástkovej čiare, výrazne mu zmenšil strelecký uhol a pripísal si prvý zákrok. Po dobrom prechode do útoku horelo aj pred slovenskou bránou, po „pätičke“ kapitána Munteanua zachránila situáciu malá domov a odkop Belka. V desiatej minúte prišiel faul na Suslova od Perianua. Následný priamy kop Riga našiel Oberta a ten prekvapil Hindricha efektnou prízemnou strelou z hranice päťky. Po následnom výkope ťahal loptu po krídle Kaprálik, no Rumuni ďalšiu drámu nedopustili a Strata sa postaral sklzom o rohový kop. Domáci boli ofenzívne aktívni až do prestávky, z každej príležitosti strieľal Kaprálik. Darilo sa im vykrývať aj priestory v obrane a pred Belkom to horelo do polčasu len raz - v 36. minúte vyrazil brankár center Borzova.



Práve ten bol súčasťou trojitého polčasového striedania trénera Daniela Pancua, no z ofenzívnej hry mali naďalej viac domáci. Na 2:0 zvýšili po ďalšej „štandardke“, keď Rigo prenechal loptu Suslovovi, ktorý si ju potiahol až pred šestnástku, z vyše 20 metrov prepálil súperovu obranu a skóroval k žrdi. Po tomto góle prišlo dvojité striedanie

aj od trénera Kentoša a aj zvoľnenie tempa hry jeho tímu. To využili Rumuni pri rohovom kope, keď nepokrytý Akdag nedal Belkovi šancu prudkou strelou pod brvno. Po kontaktnom góle Slováci zabrali a hostia ďalšiu veľkú šancu na vzdialenejšej žrdi pri rohovom kope nezužitkovali. Najväčšiu šancu „sokolíkov“ mal zrejme striedajúci Marcelli, no nepremenenie jeho pokusu z uhla nezmenilo nič na výhre jeho tímu.

hlasy po zápase /zdroj: STVR Šport/:



Adrián Kaprálik, hráč Slovenska: „Po polroku som bol prvýkrát v základnej zostave. Myslel som, že to príde skôr, ale ten zápas som si užil. Bolo mi málo, ale tie minúty som odmakal naplno. Som rád, že sme vyhrali a ukončili tento turnaj víťazne. Mali sme na to, aby sme išli ďalej, ale chýbal nám výsledok. Prvá možnosť, čo som mal, tak som čakal na loptu a keď som už triafal loptu, tak bol brankár blízko mňa. Mal som viac príležitostí, ale nepadlo mi to tam. Som rád, že som sa do nich dostal a už iba, aby som sa dobre pripravil na budúcu sezónu. Myslím si, že som nič nestratil.“



Tomáš Suslov, hráč Slovenska: „Náročný zápas, ale myslím si, že sme ho mali pod kontrolou. Zbytočne sme si ho skomplikovali gólom zo štandardky, ale na konci sme si to postrážili, takže to, čo sme chceli dosiahnuť, tak máme a sme spokojní. Nie je až taká spokojnosť s ME, lebo sme chceli postúpiť, ale keď už sme vedeli, že nepostúpime, tak sme sa sústredili na to, aby sme aspoň posledný zápas zvládli pre ľudí. Opäť ich prišlo 17-tisíc, takže im ďakujeme a verím, že sme im urobili radosť.“

ME do 21 rokov



A-skupina



Bratislava



Rumunsko - SLOVENSKO 1:2 (0:1)



Góly: 67. Akdag - 11. Obert, 57. Suslov. Rozhodcovia: Lukjančukas - Mirauskas, Stepanovas (všetci Lit.), ŽK: Perianu, Mihai, Strata, Akdag - Nebyla, Javorček, Kopásek, 17.058 divákov



Rumunsko: Hindrich - Strata, M. Ilie, Akdag, Borza (46. Amzar) - Perianu (46. Mihai), Grameni (60. Burnete) - R. Ilie, Popescu (46. Corbu), Stoica (81. Mitrov) - Munteanu



SR 21: Belko - Kopásek, Jakubko, Obert, Javorček - Rigo, Nebyla (72. Šviderský), Gajdoš (59. L. Sauer) - Suslov (89. Šikula), Hollý (73. Marcelli), Kaprálik (59. M. Sauer)

konečná tabuľka C-skupiny:



1. Španielsko 3 2 1 0 6:4 7 - postup do štvrťfinále



2. Taliansko 3 2 1 0 3:1 7 - postup do štvrťfinále



3. SLOVENSKO 3 1 0 2 4:5 3



4. Rumunsko 3 0 0 3 2:5 0