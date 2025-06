Slovenská bežkyňa Forsterová skončila v Ostrave na 100 m prek. druhá za Amusanovou

Sedemnásťročný veľký talent svetovej atletiky Gout Gout z Austrálie sa stal víťazom behu na 200 m na 64. ročníku Zlatej tretry v Ostrave v novom kontinentálnom rekorde 20,02 s. Na 7. priečke skončil slovenský reprezentant Ján Volko, ktorý na podujatí druhej najvyššej zlatej úrovne zaznamenal čas 20,88.





Švéd Armand Duplantis sa trikrát pokúsil prekonať vlastný svetový rekord v skoku o žrdi, no neuspel. Viktória Forsterová sa zaskvela druhým miestom v behu na 100 m prek. v druhom najlepšom čase kariéry 12,74. Zdolala ju iba svetová rekordérka Tobi Amusanová z Nigérie v čase 12,45.Gout absolvoval v utorok v Ostrave svoj vôbec prvý míting na európskej pôde a zlepšil si svoje osobné maximum o dve stotiny sekundy. Volko dosiahol na štadióne vo Vítkoviciach rovnaký výkon ako pred rokom, za svojím tohtoročným maximom zaostal o 11 stotín sekundy. „Gouta som veľmi dlho za sebou neudržal, ale to ani nebol môj cieľ. Chcel som si dnes bežať svoje. Samozrejme, som rád, že som si s talentovaným Austrálčanom mohol zmerať sily, ale moje ciele a nastavenie sú niekde inde, ako riešiť, či bežím s takou hviezdou. Gout je skvelý šprintér a som rád, že som mohol byť súčasťou týchto pretekov. Zákruta mi celkom vyšla, tam som vládal, ale potom sa trochu prejavila únava. Treba to asi ešte viac vybehať,“ povedal Volko podľa Slovenského atletického zväzu (SAZ).Duplantis ukázal 15. júna na domácej pôde v Štokholme výbornú formu, na mítingu Diamantovej ligy posunul historické maximum už na 628 cm. V Ostrave už nepôsobil takým suverénnym dojmom, latku zhodil už na výške 562 i 592. Víťazstvo si však nenechal ujsť a divákov potešil aspoň rekordom mítingu, keď na prvý pokus skočil 613.Forsterová vstúpila do pretekov s výkonom sezóny 12,79, ktorý dosiahla minulý utorok na Kritériu SNP v Banskej Bystrici. Jej osobák zostáva na úrovni 12,72, dosiahla ho v roku 2023 na univerzitných hrách FISU v čínskom Čcheng-tu. O jedinú stotinu sekundy jej ušiel limit na tohtoročný svetový šampionát. „Veľmi sa teším zo sezónneho maxima, ale mám zmiešané pocity. Mrzí ma chýbajúca stotinka k limitu na MS v Tokiu. Môj beh nebol úplne ideálny, strednú časť som mohla zvládnuť lepšie. Moja výkonnosť ide hore, azda ešte predvediem niečo lepšie cez víkend na ME družstiev v Maribore,“ povedala Forsterová.Úradujúci olympijský šampión v behu na 100 m prek. Grant Holloway stále nenašiel ideálnu formu. V tesnom súboji ho na cieľovej páske zdolal krajan Dylan Beard, obaja prekážkari dosiahli čas 13,13. Ani v oštepe žien neuspela zlatá z minuloročných hier v Paríži. Japonka Haruka Kitagučiová hodila 63,88, no stačilo jej to iba na 2. miesto, zvíťazila líderka tohtoročných svetových tabuliek Srbka Adriana Vilagošová výkonom 64,87.Bežec na 400 m prek. Patrik Dömötör dostal prvýkrát v kariére príležitosť bežať míting druhej najvyššej zlatej kategórie a odvďačil sa tým správnym spôsobom. V najmenej výhodnej prvej dráhe si zlepšil osobný rekord na 49,24. Iba pred týždňom v Banskej Bystrici sa pritom prvýkrát dostal pod 50 sekúnd, keď zabehol 49,73.Ostravský míting sa stal miestom, kde Slováci vôbec prvýkrát štartovali v miešanej štafete 4x100 m, teda v novej disciplíne, ktorá tento rok nebude ešte ani na MS v Tokiu. Štvorica Lenka Kovačovicová, Agáta Cellerová, Jakub Benda a Ján Volko zdolala Čechov a stanovila základný národný rekord 42,33 s.

Zlatá tretra v Ostrave (64. ročník) - míting zlatej kategórie Svetovej atletiky:



Muži



200 m: 1. Gout Gout (Austr.) 20,02 s - kontinentálny rekord, 2. Reynier Mena (Kuba) 20,19, 3. Nethaneel Mitchell-Blake (V. Brit.) 20,60,... 7. Ján VOLKO (SR) 20,88



400 m: 1. Daniel Segers (Belg.) 44,63 s, 2. Samuel Reardon (V. Brit.) 44,99, 3. Christopher Morales Williams (Kan.) 45,10



800 m: 1. Peter Bol (Austr.) 1:43,80 min, 2. Marino Bloudek (Chorv.) 1:44,02, 3. Abdelati El Guesse (Mar.) 1:44,19



1500 m: 1. Phanuel Kipkosgei Koech (Keňa) 3:29,05 min, 2. Isaac Nader (Portug.) 3:29,37, 3. Josh Hoey (USA) 3:29,75



110 m prek.: 1. Dylan Beard (USA) 13,13 s, 2. Grant Holloway (USA) 13,13, 3. Enzo Diessl (Rak.) 13,25



400 m prek.: 1. Chris Robinson (USA) 48,05 s, 2. Matheus Lima (Braz.) 48,11, 3. Vít Müller (ČR) 48,41,... 7. Patrik DÖMÖTÖR (SR) 49,24



výška: 1. Dmytro Nikitin (Ukr.) 224 cm, 2. Jan Štefela (ČR) 224, 3. Marco Fassinotti (Tal.) 220



žrď: 1. Armand Duplantis (Švéd.) 613 cm, 2. Emmanuil Karalis (Gréc.) 592, 3. Kurtis Marschall (Austr.) 582



guľa: 1. Leonardo Fabbri (Tal.) 21,70 m, 2. Zane Weir (Tal.) 21,39, 3. Jordan Geist (USA) 21,09



oštep: 1. Níradž Čopra (India) 85,29 m, 2. Douw Smit (JAR) 84,12, 3. Anderson Peters (Grenada) 83,63



Ženy



100 m: 1. Thelma Daviesová (Libéria) 10,91 s, 2. Marie-Josée Ta Louová-Smithová (Pobr. Slon.) 10,92, 3. Zoe Hobbsová (N. Zél.) 10,94



400 m: 1. Salwa Eid Naserová (Bahrajn) 49,15 s, 2. Lynna Irbyová-Jacksonová (USA) 49,82, 3. Femke Bolová (Hol.) 49,98



800 m: 1. Prudence Sekgodisová (JAR) 1:57,16 min, 2. Oratile Noweová (Bot.) 1:57,49, 3. Nigist Getachewová (Et.) 1:58,02



100 m prek.: 1. Tobi Amusanová (Nigéria) 12,45 s, 2. Viktória FORSTEROVÁ (SR) 12,74, 3. Sarah Lavinová (Ír.) 12,76



žrď: 1. Amálie Švábiková (ČR) 466 cm, 2. Juliana De Menisová Camposová (Braz.) 466, 3. Tina Šutejová (Slovin.) 456



oštep: 1. Adriana Vilagošová (Srb.) 64,87 m, 2. Haruka Kitagučiová (Jap.) 63,88, 3. Andrea Železná (ČR) 60,63