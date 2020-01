Slovenská cyklistika je závislá od výsledkov Sagana, Regec kritizuje prácu Dukly Banská Bystrica

Mladých cyklistov to zničí

Cyklistika sa výrazne zrýchlila

26.1.2020 (Webnoviny.sk) - Súčasná slovenská cyklistika je závislá od výsledkov Petra Sagana. Trojnásobný svetový šampión práve v nedeľu 26. januára oslavuje jubilejné 30. narodeniny a je otázne, koľko sezón ho ešte diváci budú môcť vidieť v profesionálnom pelotóne. Za rodákom zo Žiliny je obrovská výkonnostná medzera, ktorú nebude ľahké zaceliť. Na neistú budúcnosť slovenskej cyklistiky poukázal aj bývalý československý reprezentant Jozef Regec (54), ktorý dlhé roky žije za pravým brehom rieky Morava."Česko aj Slovensko sú veľmi malé krajiny, a tak nemajú taký veľký výber ako iné zväzy. Buďme radi za to, čo máme, vážme si to, ale najmä myslíme na budúcnosť. Pretože, keď skončia pretekári ako Sagan, Štybar a ďalší, tak si myslím, že obe krajiny budú mať veľké problémy presadiť sa na svetovej úrovni. Treba zmeniť systém a výchovu mládeže," vyjadril sa Regec v rozhovore pre SITA a takisto uviedol svoj názor k smerovaniu jediného kontinentálneho tímu na Slovensku."Nie som si úplne istý, že pán Fraňo z Dukly Banská Bystrica je ten správny človek, kto má cyklistiku nejakým spôsobom viesť. Nemyslím si, že zbieranie bodov na januárových pretekoch je systémová práca. Ako potom môžu cyklisti kvalitne súťažiť v lete, čo je hlavná časť sezóny, a rozhoduje sa o dôležitých nomináciách. Oni v januári naháňajú body len preto, aby sa mohli predviesť tým, že získali niekde v Afrike päť bodov a že je to super. Je to však neefektívne a mladých cyklistov to zničí."Rodák z Kežmarku sa tiež vyjadril k náročnej sezóne 2020, ktorú má pred sebou Peter Sagan. "Podľa mojich informácii to má rozdelené na dve etapy. Prvá je približne do mája, kde vrcholí Giro d´Italia, potom má prestávku a prípravu na OH. Myslím si, že na pretekoch v Argentíne, ktorého ho teraz čakajú, mu nebude príliš záležať na tom, aby dosiahol nejaké skvelé výsledky. Skôr sa o niečo pokúsi na Gire, možno o víťazstvo v bodovacej súťaži, ale systémovo sa pripravuje najmä na olympiádu, čo je jeho hlavný cieľ. Pre každého športovca je vrchol uspieť na olympijských hrách. Mne sa to podarilo, ale už by som bol rád, aby moje umiestnenia niekto prekonal," uviedol Regec.Regec skončil na OH 1988 v kórejskom Soule na 10. mieste v pretekoch s hromadným štartom a odvtedy ho žiaden Slovák či Čech neprekonal. Na konte má tiež dve víťazné etapy na kedysi prestížnych Pretekoch mieru a v roku 1986 bol deväť dní v žltom drese pre lídra spomenutého podujatia. Odvtedy sa podľa neho cyklistika systémovo nezmenila, ale výrazne sa zrýchlila a trošku stratila zo svojho čara."Existujú tímy, ktoré svojim systémom pretekania narúšajú atraktívnosť napríklad na Tour de France. My sme sa riadili hlavou a nohami. Čo sa ráno povedalo na porade, sa aj dodržalo. Dnes cyklisti prakticky nemyslia a robia iba to, čo im nariadia športoví riaditelia z auta. Mali by nechať cyklistov pretekať a nie iba zakaždým nechať vyhrať svojho lídra. Cyklistika tým stráca na kráse a organizátori veľkých podujatí by s tým mali niečo robiť," dodal Regec.