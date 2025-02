Slovenská delegácia na čele s ministrom obrany Kaliňákom navštívila Stredoeurópsku mnohonárodnú divíziu NATO v Maďarsku

Nestabilné geopolitické prostredie

Divízii aktuálne velí Slovák

10.2.2025 (SITA.sk) - Slovenská delegácia z rezortu obrany, vedená podpredsedom vlády a ministrom obrany SR Robertom Kaliňákom , sa zúčastnila oficiálnej ceremónie dosiahnutia plnej operačnej spôsobilosti Stredoeurópskej mnohonárodnej divízie NATO v maďarskom Székesfehervári. Ako informuje komunikačné oddelenie rezortu obrany, NATO ocenilo prácu Maďarska, Slovenska a Chorvátska.Minister obrany uviedol, že súčasné geopolitické prostredie je extrémne nestabilné a nepredvídateľné. Preto je jednota a solidarita medzi spojencami kľúčová.„Som hrdý na to, že Slovensko sa pripojilo k Maďarsku a Chorvátsku a odvtedy sa podieľa na budovaní tohto ústredia. Našim zámerom bolo prispieť k spoločným kapacitám NATO, posilniť regionálnu bezpečnosť a preukázať pripravenosť na účinné odstrašenie na východnom krídle Aliancie,” poznamenal Kaliňák.Maďarsko už minulý rok považovalo za prioritu ďalšie posilňovanie veliteľstva mnohonárodnej divízie NATO Stred v partnerstve s ďalšími dvoma rámcovými krajinami - Chorvátskom a Slovenskom, čo sa aktuálne podarilo.Vyzdvihla to aj námestníčka generálneho tajomníka NATO Radmila Šekerinská. Veliteľom Stredoeurópskej mnohonárodnej divízie NATO je aktuálne Slovák, generál Tibor Králik a v HQ MND-C momentálne pôsobí 17 príslušníkov Ozbrojených síl SR Minister obrany SR Robert Kaliňák v rámci podujatia absolvoval aj bilaterálne rokovanie so svojim maďarským náprotivkom Kristófom Szalayom-Bobrovniczkým