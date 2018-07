Slovenská delegácia Výboru regiónov EÚ má nových členov

Na snímke zľava predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová, predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský, predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belicaj, predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka a riaditeľ Úradu trenčianskeho samosprávneho kraja Michal Žitňanský. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. júla (TASR) – Slovenská delegácia Výboru regiónov Európskej únie má nových členov. Niektorým pre voľby do samosprávnych krajov uplynulo funkčné obdobie, dvaja náhradníci sa svojho mandátu vzdali. Vyplýva to z materiálu z dielne rezortov vnútra a zahraničných vecí, ktorý v stredu schválila vláda. Naposledy vzala zmeny vo výbore na vedomie 11. januára 2017.Na základe výsledkov krajských volieb, ktoré boli 4. novembra 2017, a vzdania sa mandátu v prípade dvoch náhradníkov predložilo Združenie samosprávnych krajov SK 8 návrhy na zmeny. Združenie miest a obcí Slovenska a Únia miest Slovenska ich vzali na vedomie.Novými členmi sú predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba, predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka a podpredseda Trnavského samosprávneho kraja (TSK) József Berényi. Novými náhradníkmi sa stali predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TNSK) Jaroslav Baška, poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ján Beljak a predseda TSK Jozef Viskupič.Mandát zanikol predchádzajúcemu šéfovi BSK Pavlovi Frešovi, predchádzajúcemu podpredsedovi TSK Augustínovi Hambálkovi a predchádzajúcemu podpredsedovi KSK Istvánovi Zachariašovi. Náhradníkmi, ktorým takisto zanikol mandát, sú predchádzajúci podpredseda BSK Martin Berta a predchádzajúci predseda TSK Tibor Mikuš. Mandátu sa vzdali dvaja náhradníci, a to poslanec Prešovského samosprávneho kraja Miroslav Benko a poslanec TNSK Richard Takáč.Výbor regiónov Európskej únie je poradný orgán, ktorý zastupuje miestne a regionálne orgány Európskej únie. Jeho úlohou je tlmočiť názory miestnych a regionálnych orgánov na právne predpisy Únie.