Na NS SR prišla kauza expolicajta Ľuboša T.

Bratislava 11. júla (TASR) - Kauzou bratislavského a mediálne známeho expolicajta Ľuboša T. sa bude zaoberať Najvyšší súd (NS) SR. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová. Pôvodne mal nižší bratislavský súd rozhodovať vo veci v utorok (10.7.).informoval TASR v pondelok (9.7.) hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.Podľa jeho slov Okresný súd Bratislava V v pondelok obratom predložil predmetný návrh obžalovaného NS SR na rozhodnutie.dodal na záver Adamčiak.Expolicajt Ľuboš T. stojí pred súdom kvôli incidentu s dvoma ženami zastavenými pri cestnej kontrole v bratislavskej Petržalke v roku 2014. Naposledy sa v prípade pojednávalo v máji tohto roka na Okresnom súde Bratislava V, a to výsluchom svedka a neskôr aj znalca z odboru psychológie.Znalec z odboru psychológie Dušan Kešický vtedy skonštatoval, že expolicajt Ľuboš T. nie je patologický agresor. Obžalovaný však má problém s kontrolou v emočne vypätých situáciách, najmä tých, ktoré sa týkajú jeho rodiny. V kombinácii s emočne prehnanou reakciou poškodených žien to mohlo podľa neho vyústiť do situácie, ktorá skončila až súdnym konaním.Proces naťahujú početné ospravedlnenia zo strany obžalovaného a jeho obhajoby, pričom jeho pokračovanie sudkyňa vtedy naplánovala na 10. júla. Kešický na májovom pojednávaní tiež skonštatoval, že situácia, ktorú zachytáva medializované video, bola tak emočne vypätá, že v nej mohol zlyhať každý.Samotný Ľuboš T. posudok Kešického odmietol, označil ho za účelový, s cieľom zničiť ho. Expolicajt na pojednávaní tvrdil, že jeho zákrok bol reakciou na napadnutie šoférkou. Nesúhlasí s tým, že spúšťačom konfliktu mohlo byť to, že ženy slovne napadli jeho manželku a potom aj matku.tvrdil vtedy súdu.Obhajca na májovom pojednávaní požiadal súd, aby zastavil trestné konanie voči klientovi. Sudkyni navrhol, aby využila svoje právo a obrátila sa na Európsky súdny dvor s troma prejudiciálnymi otázkami týkajúcimi sa zákonnosti inšpekcie ministerstva vnútra, ktorá Ľuboša T. vyšetrovala. Sudkyňa podnet zobrala na vedomie. Obhajcovi odkázala, že pokiaľ bude mať potrebu, tak to urobí. Ľuboša T. obvinili v roku 2014 po tom, ako sa na verejnosti objavilo video z cestnej kontroly na Dolnozemskej ulici v bratislavskej Petržalke z 27. septembra 2014, počas ktorej sa mal k vodičke auta správať v rozpore so zákonom. Prokurátor podal obžalobu na bývalého policajta v máji 2015 pre trestný čin obmedzovania osobnej slobody v súbehu s prečinom zneužívania právomoci verejného činiteľa. Príslušníka pohotovostnej motorizovanej jednotky prepustili z Policajného zboru SR v decembri 2014.