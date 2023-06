Slovenská draftová nádej mení pôsobisko vo Švédsku, Dalibor Dvorský sa upísal klubu z najvyššej súťaže

Ďalší krok v kariére

Záujem mali viacerí

23.6.2023 (SITA.sk) - Slovenský hokejový útočník Dalibor Dvorský týždeň pred tohtoročným draftom nováčikov do zámorskej NHL zmenil zamestnávateľa vo Švédsku.Osemnásťročný Zvolenčan podpísal zmluvu na dva roky s klubom IK Oskarshamn, účastník tamojšej najvyššej súťaže SHL o tom informoval na svojom webe. V ostatných dvoch sezónach pôsobil v druholigovom AIK Štokholm Dvorský odohral v druhej švédskej lige HockeyAllsvenskan dokopy 62 zápasov so ziskom 17 bodov za osem gólov a deväť asistencií. Hrával aj v tímoch AIK do 18 a do 20 rokov.V ročníku 2020/2021 absolvoval 20 stretnutí v slovenskej extralige v drese Banskej Bystrice, pripísal si v nich dva presné zásahy a dve gólové prihrávky.Predstavitelia Oskarshamnu rokovali s Dvorským o spolupráci už dlhšie. "To, že k nám chcel prísť, je pre mňa dôkaz kvality našich trénerov, s ktorými chcú hráči pracovať a vedia, že dostanú všetko potrebné pre svoj rozvoj. Pomôžeme Daliborovi urobiť ďalší krok v kariére. Na budúcotýždňovom drafte by mal byť vysoko. Je veľmi všestranný a talentovaný. Už teraz má vysokú kvalitu a stále sa zlepšuje. Sme z jeho príchodu nadšení," uviedol o mladom Slovákovi generálny manažér IK Thomas Fröberg, citoval ho klubový web.O Dvorského sa podľa jeho slov zaujímalo viacero klubov z SHL. "Mal som tú česť vybrať si ten, ktorý mi najviac vyhovuje. Bolo jednoduché rozhodnúť sa pre Oskarshamn, v organizácii na mňa hneď urobili dobrý dojem. Bude to pre mňa ta pravá výzva, aby som urobil ďalší krok v kariére. V budúcej sezóne chcem pomôcť tímu víťaziť v zápasoch a rozvíjať sa na ľade aj mimo neho," vyhlásil reprezentant Slovenska na ostatných majstrovstvách sveta hokejistov do 18 aj do 20 rokov.Odborníci ho radia do prvej desiatky na drafte do NHL, ktorý sa uskutoční 28. a 29. júna v americkom Nashville.