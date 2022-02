Slovenská ekonomika by podľa Inštitútu finančnej politiky mala v tomto roku rásť o tri a pol percenta

IFP

Omikron spomalí ekonomiku len mierne

Energie na pôvodnú úroveň neklesnú

IFP

Inflačné tlaky sa majú zmierniť

IFP

IFP

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.2.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská ekonomika by v tomto roku mala podľa najnovšej makroekonomickej prognózyrásť o 3,5 %.Ako ďalej na štvrtkovej tlačovej konferencii povedal štátny tajomník rezortu financií Marcel Klimek, už takmer dva roky je hlavným bodom vývoj pandemickej situácie.Variant omikron podľa odhadov a prepočtov bude spomaľovať ekonomiku len mierne, čo je podľa Klimeka dobrá správa. Predpokladajú, že počas februára bude ešte silná vlna s tým, že ďalšie zavedenie lockdownu neočakávajú.Ekonomiku síce spomaľuje množstvo ľudí na PN, ktorí nebudú môcť pracovať, no aj toto bude podľa Klimeka dočasné.Začiatok roka bude poznačený stagnáciou aj z dôvodu vysokej inflácie. „Výpadky v priemysle budú zrejme ešte v prvom polroku pokračovať, no zároveň bude ekonomika významne podporovaná zdrojmi Európskej únie. Export v prvom polroku porastie len pozvoľna, potom však začne dobiehať úroveň zahraničného dopytu,“ povedal Klimek.Predpokladajú, že plán obnovy prispeje v tomto roku do dynamiky hrubého domáceho produktu (HDP) takmer dvomi percentuálnymi bodmi a EÚ fondy v roku 2023 asi 1,5 bodu.„Čo nás stále trápi a čo rezonuje spoločnosťou, sú ceny energií,“ pokračoval riaditeľ Inštitútu finančnej politiky () Juraj Valachy. Neboli sme na to podľa neho zvyknutí, ekonomiky boli zvyknuté na volatilné ceny ropy, ale nie energií. „Toto je vec, s ktorou všetky krajiny bojujú,“ povedal Valachy.Majú za to, že ide o problémy s dodávkami plynu počas zimy, čo by sa malo zlepšiť. Ak nastane normalizácia, ceny by mali začať klesať.„No neočakávame pokles cien na predkrízové úrovne. Budeme sa musieť teda naučiť žiť s vyššími cenami energií,“ poznamenal Valachy.Z prognózy vyplýva, že v roku 2023 by HDP mal stúpnuť o 5,3 %. Vzhľadom na neistotu spojenú s efektom omikronu na ekonomiku obsahuje prognóza alternatívny scenár.V tom modelujú silnejší vplyv štvrtej vlny. Veľkou neistotou sú podľa prognózy aj spomínané ceny energií, kde očakávajú ich mierny pokles a stabilizáciu počas leta.V rokoch 2024 a 2025 analyticiočakávajú, že sa zvoľní výkon ekonomiky tesne pod 2 %, keď sa čerpanie fondov EÚ vráti na štandardné úrovne. Prehrievanie ekonomiky sa zmierni, rovnako ako aj inflačné tlaky.V minulom roku slovenská ekonomika podľa najnovšej makroekonomickej prognózy vzrástla nakoniec o 3,1 % HDP. Minuloročná júnová prognóza predpovedala celoročný rast ekonomiky o 4,6 %, septembrová o 3,7 %.Aj predpovede na rast v roku 2022 boli pôvodne vyššie. Vo vlaňajšej septembrovej prognózeodhadoval rast ekonomiky v roku 2022 na úrovni 4,2 %, v tej júnovej o 5 %.