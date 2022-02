Biden vyzval Američanov, aby ihneď opustili Ukrajinu. Situácia by sa mohla rýchlo zvrtnúť na vojnu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.2.2022 - Americký prezident Joe Biden varoval Američanov, ktorí sú stále na Ukrajine, aby odtiaľ čo najskôr odišli. V rozhovore pre televíziu NBC News vo štvrtok v súvislosti s obavami zo zhromažďovania ruských vojsk pri hranici s Ukrajinou povedal, že majú dočinenia s jednou z najväčších armád na svete a situácia by sa mohla rýchlo zvrtnúť.Americké ministerstvo zahraničia už niekoľko týždňov odporúča Američanom na Ukrajine, aby ju opustili.Biden sa pre NBC News vyjadril aj o scenári vyslania vojakov na Ukrajinu, ktorý podľa jeho slov však neexistuje.„Keď Američania a Rusi začnú po sebe strieľať, je tu svetová vojna,“ skonštatoval. Ak je Putin dosť pochabý na inváziu na Ukrajinu, je podľa neho dosť chytrý na to, aby neurobil niečo, čo by negatívne ovplyvnilo amerických občanov.