Slovenská expozícia v Dubaji korešponduje s témami Expo 2020, skonštatoval Václav Mika

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.1.2022 (Webnoviny.sk) - Expozícia Slovenska v Dubaji absolútne korešponduje s témami Expo 2020, ktorými sú mobilita, udržateľnosť a inovácie. Pre agentúru SITA to povedal generálny riaditeľ Slovakia Travel Václav Mika.„Dnešný Slovenský národný deň je skvelý. Mám pocit, že celá pozornosť Expa sa teraz sústreďuje na nás. Mám pocit, že sa môžeme umiestniť medzi najlepšími malými pavilónmi,“ povedal. Mika dodal, že podujatia typu Expo majú budúcnosť.„Je tu celý svet, Slovensko tu teda musí byť tiež. Ak to urobíme aj za rozumné peniaze, a že sa triafame do tém Expa, tak to dáva veľký význam,“ uzavrel.