Japonci žalujú prevádzkovateľa elektrárne Fukušima, po katastrofe im diagnostikovali rakovinu

Prvá skupinová žaloba za katastrofu vo Fukušime

Experti vylúčili súvislosť medzi rakovinou a radiáciou

27.1.2022 (Webnoviny.sk) - Šesť ľudí, ktorí ako deti prežili jadrovú katastrofu vo Fukušime z roku 2011, a medzičasom sa u nich vyvinula rakovina štítnej žľazy, vo štvrtok podalo žalobu na prevádzkovateľa elektrárne.Sťažovatelia vo veku 17 až 27 rokov požadujú od spoločnosti Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) celkovo 616 miliónov jenov.Podľa ich právnych zástupcov je to prvá skupinová žaloba, ktorú v Japonsku podali obyvatelia Fukušimy v súvislosti so zdravotnými problémami súvisiacimi s jadrovou katastrofou spred 11 rokov. Zemetrasenie s magnitúdom 9.0 vtedy vyvolalo cunami, ktoré poškodili chladiaci systém vo Fukušime.Sťažovateľom, ktorí mali v čase úniku radiácie šesť až 16 rokov, diagnostikovali rakovinu štítnej žľazy v rokoch 2012 až 2018, informovali právnici. Štyrom štítnu žľazu úplne odstránili a po zvyšok života budú potrebovať hormonálnu liečbu. Jednému sa rakovina medzičasom aj tak rozšírila. Zvyšným dvom odstránili časti štítnej žľazy.Rakovinu štítnej žľazy diagnostikovali, alebo podozrenie na ňu registrujú, u viac ako 290 ľudí. Medzi nimi je 266 nájdených v rámci prieskumu prefektúry Fukušima medzi asi 380-tisíc obyvateľmi, ktorí mali v čase nehody 18 alebo menej rokov. Výskyt 77 na 100-tisíc obyvateľov je podľa právnikov výrazne vyšší ako zvyčajné jeden až dva prípady na milión.Sťažovatelia preto dúfajú, že súd dokáže stanoviť súvislosť medzi ich rakovinou a radiáciou zo zariadenia. Panel expertov, ktorý zriadila prefektúra, to totiž vylúčil. Predstavitelia prefektúry a experti tvrdia, že zvýšený výskyt vo Fukušime spôsobila v mnohých prípadoch nadmerná diagnostika, ktorá mohla podľa nich viesť dokonca k zbytočnej liečbe či chirurgickým zákrokom.Jeden zo zúčastnených právnikov to odmieta s tým, že rakovina jeho klienta sa rozvinula, ani jeden zo zainteresovaných prípadov nesúvisí s nadmernou diagnostikou a TEPCO by malo niesť zodpovednosť za vystavenie ľudí radiácii, ak nedokáže opak.