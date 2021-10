Slovenská filharmónia hľadá generálneho riaditeľa, prioritou je zviditeľnenie značky

Efektívne využívanie finančných zdrojov

Inštitúcia s medzinárodnou pôsobnosťou

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.10.2021 (Webnoviny.sk) - Prihlásenie do výberového konania na pozíciu generálneho riaditeľa Slovenskej filharmónie (SF) sa ukončí 15. októbra. Ministerstvo kultúry SR na svojom webe uviedlo, že od nového vedenia očakáva nielen udržateľný model financovania organizácie, tvorbu rozpočtu založenú na merateľných ukazovateľoch, pravidelnom plánovaní a vyhodnocovaní činností, ale aj rozvoj SF a poznanie jej značky v spoločnosti.Do výsledku procesu verejného vypočutia, respektíve do konca decembra 2021, vedie SF dočasne Marián Lapšanský. Úspešný kandidát by mal do čela filharmónie nastúpiť v januári 2022.„Prioritou je zviditeľňovanie a rozvoj značky Slovenská filharmónia a jej systematická propagácia ako erbovej hudobnej inštitúcie,“ konštatoval rezort kultúry. Medzi úlohy nového generálneho riaditeľa podľa neho patrí tiež efektívne využívanie pridelených verejných finančných zdrojov, získavanie ďalších finančných zdrojov na umeleckú činnosť a prevádzku a rozvoj partnerstiev s domácimi, zahraničnými a medzinárodnými organizáciami hudobného zamerania.Slovenská filharmónia je kultúrnou a umeleckou inštitúciou s celoslovenskou a medzinárodnou pôsobnosťou v oblasti hudobného umenia. Každoročne na prelome septembra a októbra usporadúva medzinárodný hudobný festival Bratislavské hudobné slávnosti a organizuje či spoluorganizuje aj ďalšie významné festivaly, súťaže, koncerty hosťujúcich telies, súborov a sólistov.V oblasti hudobnej kultúry vykonáva sprostredkovateľskú, vydavateľskú a propagačnú činnosť. Zároveň vyhotovuje aj zvukové a audiovizuálne záznamy umeleckých výkonov členov svojich telies a hosťujúcich umelcov.