V blízkosti Merkúru preletí vesmírna sonda so slovenskou stopou, bude študovať planétu

1.10.2021 - Vesmírna sonda ESA-BepiColombo, na ktorej vývoji a konštrukcii sa podieľala aj Slovenská akadémia vied (SAV) a slovenské technologické firmy, preletí popri planéte Merkúr v sobotu 2. októbra o 1:34 stredoeurópskeho času.Informovala o tom hovorkyňa SAV Katarína Gáliková. Sonda sa tak po troch rokoch letu priblíži k Merkúru a preletí okolo neho vo vzdialenosti 200 kilometrov.Ide o prvý zo série šiestich naplánovaných blízkych preletov. Následne by sa mala sonda v decembri 2025 zachytiť na orbite Merkúra a zamerať sa na štúdium samotnej planéty. Ako vysvetlila Gáliková, veľkou technologickou výzvou misie je spoľahlivá práca vedeckých aparatúr v teplotne a radiačne nehostinnom prostredí, keďže pri Merkúre je slnečné žiarenie desaťkrát intenzívnejšie ako na Zemi.Súčasťou vedeckého nákladu sondy je aj komplexná časticová aparatúra SERENA (Search for Exospheric Refilling and Emitted Natural Abundances) a jej takzvaná iónová kamera PICAM (Planetary Ion CAMera). Práve k jej konštrukcii prispel košický Ústav experimentálnej fyziky SAV.„PICAM je hmotnostný spektrometer, ktorý bude analyzovať atómy uvoľňované, ionizované a unikajúce do kozmu z povrchu Merkúra. Deje sa to pod vplyvom intenzívneho slnečného žiarenia, ktorému je planéta vystavená. Analýza týchto unikajúcich atómov prinesie cenné poznatky o povrchovom zložení planéty,“ priblížil jeden z konštruktérov spektrometra Ján Baláž z Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach.Na príprave misie spolupracoval s írskymi a rakúskymi vedeckými inštitúciami, pričom dôležité mechanické časti kamery PICAM vyrobila slovenská technologická firma Q-Products. Počas preletu v sobotu 2. októbra budú aktivované prakticky všetky vedecké prístroje vrátane komplexu SERENA.Sonda BepiColombo vyštartovala k Merkúru v októbri 2018. Pomenovali ju na počesť talianskeho astronóma Giuseppe 'Bepi'Colomba. Cieľom sondy je významne rozšíriť poznatky o formovaní Slnečnej sústavy a vývoji planét v blízkosti materskej hviezdy.