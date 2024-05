Slovenská firma AJ Investments bude spolupracovať so svetoznámym investorom a miliardárom Marcom Lasrym

O spoločnosti GAM holding

24.5.2024 (SITA.sk) -Aj toto boli témy spoločného stretnutia slovenskej spoločnosti AJ Investments v centrále GAM Investments v Zürichu, ktorá bude distribuovať športový fond investora Marca Lasryho. Počas stretnutia s Marcom Lasrym, hedge fondovým investorom a bývalým majiteľom tímu NBA Milwaukee Bucks Inc., predstavil Lasry svoj športový fond, ktorý má ambíciu priniesť výnimočné 5 až 10 násobné zhodnotenie investícií za obdobie 5 až 10 rokov. "Na stretnutie som išiel ako významný akcionár spoločnosti GAM, ktorá má exkluzívne partnerstvo s Marcom Lasrym v rámci distribúcie jeho športového fondu v EU a Ázií," hovorí Juraj Krúpa z AJ Investments. Marc Lasry minulý rok predal NBA tím Milwaukee Bucks za 3,5 miliardy USD, v roku 2013 ho kúpil za 550 miliónov dolárov, svoju investíciu tak zhodnotil takmer sedemnásobne. Aj kvôli tomuto významnému track rekordu sa spoločnosť GAM Holding rozhodla alokovať do nového športového fondu postupne viac ako 300 miliónov dolárov. "V rámci nového fondu sa chceme spolu s Marcom Lasrym zamerať aj na nové, zaujímavé športové odvetvia – ako je napríklad ženský futbal a basketbal, rodeo, piklebal či jachting."Slovenská spoločnosť AJ Investments sa podľa slov jej zakladateľa rozhodla v rámci novej spolupráce navýšiť svoju pozíciu v GAM Holding. Nakoľko sú akcionármi, vzájomná spolupráca nebude prebiehať cez AJ Investments, alebo priamo cez GAM v rámci ich novej stratégie aj pre Európu. "Marc Lasry je veľmi príjemný človek. Zároveň je to investor, ktorý má neskutočný prehľad o takmer všetkých druhoch športu a vie veľmi dobre odhadnúť perspektívne investičné príležitosti." Juraj Krúpa verí, že navýšenie pozície v GAM im prinesie nové aktíva pod správu. "Teším sa na túto spoluprácu, verím, že to posunie dopredu nielen nás, ale aj ostatných potenciálnych investorov v regióne. A práve to môže priniesť veľa benefitov aj takým športových odvetviach, ktoré momentálne nepatria na "výslnie" podporovateľov či fanúšikov,” dodal Juraj Krúpa.Marc Lasry sa zameriava na investície v oblasti športu. Okrem iného investuje napríklad v rámci jachtárstva spoločne s jedným z najbohatších ľudí na planéte, zakľadateľom Oracle Corporation Larrym Ellisonem. Lasry a jeho sestra Sonia taktiež založili Avenue Capital Management, ktorý spravuje aktiva v hodnote přibližne 13 miliárd amerických dolárov a zameriava sa na distressed aktíva a financovanie spoločností. V GAM holding je momentálne výrazným investorom NewGAM, ktorý vlastní takmer 30% spoločnosti a svoj podiel plánuje navyšovať. NewGAM kontrolovaný Rock Investment je dcérskou spoločnosťou NJJ Holding, osobnej holdingovej spoločnosti Xaviera Niela, manžela dcéry najbohatšieho človeka na svete Bernarda Arnaulta, ktorý je zakladateľom, chairmanom a CEO spoločnosti LVWH. Spoločnosť AJ Investments vlastní necelé 3% v spoločnosti GAM Holding AG.Informačný servis