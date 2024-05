Slovensko sa zdržalo hlasovania o rezolúcii o Srebrenici na zhromaždení OSN, podľa Blanára iniciatíve nepredchádzal dialóg

Dôvodom je zachovanie stability

Dôležitej iniciatíve nepredchádzal dialóg

24.5.2024 (SITA.sk) - Slovensko sa zdržalo hlasovania o rezolúcii o Srebrenici na Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov (OSN) . Informovalo o tom ministerstvo zahraničných vecí . Hlasovanie prebehlo vo štvrtok 23. mája.Ako rezort diplomacie pripomenul, SR je vždy na strane dodržiavania medzinárodného práva a rešpektuje Chartu OSN, ako aj rozsudok Medzinárodného tribunálu pre zločiny v bývalej Juhoslávii z roku 2004 a rozsudok Medzinárodného súdneho dvora z roku 2007. Tie potvrdzujú, že v Srebrenici v roku 1995 došlo ku genocíde spáchanej jednotlivcami.SR podporuje aj dôstojné pripomínanie si obetí, no pri hlasovaní o rezolúcii sa zdržalo. Rezort diplomacie ako dôvod uviedol zachovanie stability v regióne západného Balkánu, kde je situácia v týchto chvíľach napätá.Minister zahraničných vecí Juraj Blanár Smer-SD ) zdôraznil, že schválenie rezolúcie neprinesie upokojenie situácie a nie je podľa neho vhodná chvíľa na schvaľovanie takéhoto dokumentu.„Naším cieľom je zamerať sa na predchádzanie ďalšej medzietnickej eskalácie a snažiť sa prioritne presadzovať zmier a vzájomnú dôveru, ktoré ale nemôžu byť nanútené zvonku,“ uviedol Blanár a dodal, že Slovensko prispieva k udržaniu mieru a stability v západobalkánskom regióne aj slovenským kontingentom, ktorý pôsobí v mierovej operácii EUFOR Althea v Bosne a Hercegovine.Podľa rezortu diplomacie by mala iniciatíva rezolúciou ustanoviť v OSN pamätný deň na obete genocídy v Srebrenici, podporiť proces vysporiadania sa s následkami tragickej minulosti a prispieť tak k budovaniu spoločnej európskej budúcnosti západného Balkánu.„Slovenská diplomacia s poľutovaním konštatuje, že tejto dôležitej iniciatíve na pôde OSN nepredchádzal celospoločenský a medzináboženský dialóg v etnicky stále hlboko rozdelenom regióne, osobitne v krajine, kde bola genocída spáchaná,“ vyhlásilo ministerstvo s tým, že v citlivej téme, akou je genocída by mala byť rezolúcia prijímaná konsenzom členských štátov, ako tomu bolo aj pri predchádzajúcich rezolúciách týkajúcich sa pamiatky holokaustu a genocídy v Rwande „Prijatie rezolúcie o genocíde v Srebrenici bez plnej zhody členských štátov OSN predstavuje historický precedens,“ vyhlásil rezort diplomacie.Ministerstvo zdôraznilo, že SR a Bosnu a Hercegovinu spájajú priateľské vzťahy spojené s intenzívnym politickým dialógom a ekonomickou spoluprácou vrátanie úspešných slovenských investícii. SR súčasne aktívne podporuje európske integrácie štátov západného Balkánu a podporuje rozhodnutie otvoriť prístupové rokovanie EÚ s Bosnou a Hercegovinou.Rezolúcia však svojim politickým odkazom podľa ministra Blanára neprispieva k zmierneniu napätia v tomto regióne ani k podpore jeho smerovania do EÚ. „Naopak, v aktuálnej situácii bude mať negatívny dopad,“ uzavrel Blanár.