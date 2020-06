Slovenská For You acapella má extravagantný videoklip a cover od Dua Lipa!

For You si v tejto skladbe splnili sen, na mastering oslovili jedného z najoceňovanejších svetových acapella producentov, ktorý spolupracoval s ich hudobnými idolmi Pentatonix či Home Free. K novinke vznikol kreatívny videoklip, v ktorom kapela použila ultrafialové svetlo a fluorescenčné farby! Mastering pre For You robil Bill Hare, jeden z najoceňovanejších amerických acapella producentov, ktorý spolupracoval s najznámejšími acapella skupinami sveta ako Pentatonix či Home Free.



“Minulý rok sme boli na acapella súťaži Vocal total v Grazi a tu som získal kontakt na Billa. Spolupracoval s nami už na songu Lady Carneval. Keďže sa mi spolupráca veľmi páčila, oslovili sme ho aj s piesňou Don't start now. Nesmierne sa teším, že k tomu došlo. Hoci sme sa osobne zatiaľ nestretli, dúfam, že sa nám to čoskoro podarí,” teší sa Milan Masiarik.

„Dua Lipa je aktuálne jedna z najpopulárnejších speváčok a jej skladby sú vždy zárukou úspechu. Skladba "Don't Start Now" nás strhla svojou energiou a okamžite sme si ju predstavili v acapella verzii. O super aranžmán sa postarala Nika a ja som u seba v štúdiu zaranžoval a nahral beatbox,“ vysvetľuje beatboxer Emil Esso Smoliga.

Vokálnu skupinu For You tvoria piati hudobníci s výnimočnými hlasmi. Poznáte ich aj vďaka spolupráci so Simou Martausovou v hite „Nenahraditeľná“. Známi sú aj úpravou aktuálnych svetových hitov do acapella štýlu, nepoužívajú nástroje, iba hlasy. Spievajú v zostave - Milan Masiarik – tenor, Emil Esso Smoliga - beatbox/tenor, Nika Barľáková - alt, Katalin Lantos Borbély – soprán a Andrej Mann – bas. Aktuálne pracujú na vianočnom albume, kde fanúšikovia budú môcť počuť nielen slovenské ale aj anglické vianočné songy aj autorské piesne.