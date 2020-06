R. Müller sa pripravuje na letné koncerty pod holým nebom

Spevák Richard Müller sa so svojím tímom pripravuje na letné koncerty pod holým nebom. Fanúšikom zaspieva spolu s osemčlennou kapelou najväčšie hity a zaznie aj jeho aktuálna novinka Anomália. Letná šnúra štartuje na Bojnickom dvore 30. júla. Na koncerty sa pre štátne opatrenia dostane len obmedzený počet návštevníkov.





"Už sa veľmi teším na koncerty. Navyše ideme na pekné miesta. Rád vystupujem pod holým nebom a ak je to ešte aj na nádvorí hradu, ako napríklad v Kežmarku, umocní to príjemnú atmosféru. Prejdeme krížom Slovensko od západu po východ," komentoval letnú šnúru Müller.Fanúšikom ponúkne prierez najväčšími hitmi svojej vyše 35-ročnej kariéry. "Bude to trochu komornejšie vzhľadom na obmedzenia súvisiace s ochranou voči pandémii, ktoré musíme rešpektovať," dodal.