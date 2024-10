Slovenská gastronómia a cestovný ruch sú v pozore pre avizovaný zákaz fajčenia v exteriéroch, Brusel im chce uštedriť ďalšiu ranu

Široko nastavené obmedzenia

30.10.2024 (SITA.sk) - Úplný zákaz fajčenia vapovania vo vonkajších priestoroch, nad ktorým uvažuje Brusel, negatívne zasiahne aj slovenských podnikateľov . Tí s pripravovaným návrhom nesúhlasia a upozorňujú na jeho negatívne dopady na slovenské hotelierstvo gastronómiu či cestovný ruch "Nesúhlasíme s predmetným návrhom opatrení, nakoľko opatrenia prijaté v predloženej forme budú mať závažné dopady na zamestnávateľov v sektore cestovného ruchu, obzvlášť z oblasti hotelierstva a gastronómie," zdôraznil pre agentúru SITA Martin Hošták , generálny sekretár Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) "Možno jednoznačne konštatovať, že prípadné schválenie uvedeného návrhu by malo veľmi negatívny dopad na oblasť malých a stredných podnikov, hotelov, reštaurácií a kaviarní," upozornil Hošták.Na jednej strane je podľa zamestnávateľov pochopiteľné, že Európska komisia prišla s iniciatívou aktualizovať pravidlá. Súčasne však považujú za nevyhnutné upozorniť, že návrh neprimerane rozširuje oblasti a pôsobnosť, pri ktorých treba zabezpečiť účinnú ochranu pred sekundárnym dymom a aerosólmi."Jedná sa o všetky vonkajšie alebo polo vonkajšie priestory súvisiace so zariadeniami poskytujúcimi služby. Mali by k nim patriť vonkajšie priestory reštaurácií, barov a kaviarní a vonkajšie priestory iných podobných objektov. Takto široko nastavené reštriktívne obmedzenia a ich vykonávanie by mohlo mať nepriaznivé dôsledky na široké spektrum poskytovateľov služieb a celkovo podnikateľské prostredie na Slovensku. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že pri tak závažnom návrhu odporúčania Rady nebolo ani vypracované posúdenie dopadov tohto opatrenia," upozornil Hošták.Návrh Európskej komisie vníma s nevôľou aj Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) . Ako uviedol pre agentúru SITA generálny manažér asociácie Martin Novotný , pri všetkých centrálnych reguláciách je potrebné hľadať rozumnú mieru medzi prípadnými obmedzeniami a voľnosťou individuálnych preferencií.Ochrana zdravia a prevencia je podľa neho silným argumentom, ale aj tu je na mieste vyváženosť a súlad s aktuálnym nastavením spoločnosti. "Zákaz fajčenia v exteriéroch, ako sú napríklad zastávky verejnej dopravy, detské ihriská, či vzdelávacie inštitúcie asi vie dnešné nastavenie spoločnosti akceptovať. Na celoplošný zákaz fajčenia nie je pravdepodobne dnešný preventívny vzdelávací program nastavený a rovnako aj celkové nastavenie v spoločnosti," dodal Novotný.Ako vysvetľuje, podnikatelia v sektore HORECA chápu benefity ochrany verejnosti pred pasívnym fajčením, avšak pri poskytovaní služieb sa podľa Novotného snažia nájsť rozumnú alternatívu aj pre klientov, pre ktorých je fajčenie ešte stále súčasťou ich každodenných návykov."Väčšina ubytovacích zriadení sa dnes riadi prísnym zákazom fajčenia v celom objekte s výnimkou zón, kde je to povolené, ako napríklad cigarové bary s odvetraním, vyhradené exteriérové miesta, či vonkajšie terasy," podotkol Novotný.Európska komisia predložila nové odporúčania o prostredí bez dymu a aerosólov. Navrhuje pritom významne rozšíriť odporúčanie Rady z roku 2009. Návrh by prakticky znamenal úplný zákaz fajčenia a vapovania vo vonkajších priestoroch.Zákaz sa má vzťahovať na priestory pred verejnými budovami, vonkajšie priestory spojené s výkonom práce, zoologické záhrady, či zábavné parky, miesta konania koncertov a iných verejných podujatí s pravdepodobnosťou výskytu mladistvých.Najviac sa však zrejme prevádzkovateľov reštaurácii, kaviarní, krčiem a pubov, ako aj ubytovacích zariadení, pretože fajčenie už nebude možné nielen na terasách, ale ani vo vyhradených vonkajších priestoroch pred nimi. Zákaz sa týka rovnako klasického fajčenia, ako aj používania bezdymových výrobkov, dokonca sa má vzťahovať aj e-cigarety bez obsahu nikotínu.Návrh vyvolal vlnu kritiky zo strany podnikateľov sektoru HoReCa naprieč Európou. Obávajú sa ekonomických dopadov, po otrase, ktorý zažili počas pandémie COVID-19 by bol úplný zákaz fajčenia ďalšou ranou. Viac ako 20 % zákazníkov sú fajčiari a tí jednoducho neprídu."Niečo také by bolo pre naše podniky skazou a viedlo by to k obrovským stratám tržieb," uviedol pre denník Kronen Zeitung šéf rakúskeho Gastronomického zväzu Mario Pulke "Mnoho hostí už teraz zostáva doma a namiesto toho, aby išli do krčmy, pijú doma pivo. Ak bude vonku zákaz fajčenia, určite to fajčiarov odradí. Najradšej sedia vo vlastnej záhrade, kde môžu fajčiť," dodáva prevádzkovateľ penziónu v turistickej destinácie Mühlviertler.Predstavitelia dotknutých sektorov Bruselu vyčítajú, že takýto razantný krok naprieč 27 krajinami únie prichádza bez širšej diskusie so zainteresovanými stranami, volajú tiež po vyčíslení dopadov na ekonomiku.Cestovný ruch a sektor HORECA (hotely, reštaurácie, catering a caffé) zamestnáva v únii približne 11 miliónov ľudí a tvorí ho viac ako 2,4 milióna spoločností. Zhruba 90 % odvetvia pritom tvoria malé rodinné a stredné podniky.