Protónová terapia v uzavretom nukleárnom systéme dáva nádej aj pacientom, ktorí boli doteraz odkázaní iba na operáciu!

Čo to znamená v praxi?

Aké sú efekty liečby?

Ako prebieha terapia?

Žiadne negatívne vedľajšie účinky?

Kde vám uľavia od bolesti?

Kontakt na centrum:

30.10.2024 (SITA.sk) - O bližšie informácie sme požiadali primára z Centra nukleárnej regeneračnej medicíny MUDr. Vladimíra Hudeca.V našom liečebnom centre sme odbornej lekárskej verejnosti predstavili technológiu protónovej liečby v uzatvorenom nukleárnom systéme, ktorá je zameraná na liečbu ochorení kĺbov, kostí a chrbtice. Počas doteraz najrozsiahlejšieho medzinárodného lekárskeho výskumu v oblasti regeneračnej medicíny boli totiž vyšpecifikované najúčinnejšie elektromagnetické polia, ktoré najviac ovplyvňujú regeneráciu poškodených buniek a tkanív. Práve uzavretý nukleárny aplikačný systém umožňuje najnovšie medicínske poznatky skĺbiť a účinne aplikovať na ľudské kĺby či chrbticu. V tomto liečebnom systéme je totiž možné dosiahnuť spolupôsobenie viacerých špecifických elektromagnetických polí na dosiahnutie maximálneho regeneračného účinku na bunky kĺbových a kostných štruktúr.Znamená to, že liečba nukleárnou magnetickou rezonanciou sa opäť posunula na kvalitatívne vyššiu úroveň. Technológia uzavretého nukleárneho systému otvorila nové možnosti liečby a dokážeme pomôcť pacientom aj s diagnózami či ochoreniami, pri ktorých to doteraz nebolo možné.Regeneračný účinok protónovej terapie na bunky a tkanivá je naozaj výnimočný. Svedčia o tom početné výsledky lekárskych štúdií z celého sveta, ale najmä reakcie pacientov na liečbu. Účinok sa prejavuje v každej jednej bunke liečenej časti tela a výsledkom je napríkladProtónovú terapiu môžeme teraz oprávnene nazývať regeneračnou medicínou budúcnosti, pretože sa priamo zameriava na odstránenie príčiny ochorenia a nie iba na potlačenie bolesti. Napríklad pri liečbe primárnej osteoporózy sa dosahuje až 95% - ná účinnosť liečby. Dokážeme nielen spomaliť odbúravanie kostnej hmoty, ale aj naštartovať anabolizmus, teda zjednodušene povedané budovanie kostí.Pacient sa uloží na lôžko a kľudne si môže napríklad zdriemnuť. Celý systém je totiž riadený počítačom, ktorý optimalizuje priebeh terapie podľa diagnózy pacienta za účelom maximalizácie regeneračného účinku na poškodené bunky a tkanivá.Terapia je vhodná pre všetkých od veku 15 rokov a o jej vhodnosti pre pacienta rozhodne po vyšetrení lekár, ktorý následne terapiu nastaví podľa konkrétnej diagnózy.Podľa MUDr. Hudeca je terapia bezpečná a účinná. "Chodia k nám aj pacienti, ktorí už vyskúšali všetky dostupné neinvazívne možnosti liečby kĺbov. Avšak nikdy som u pacientov nevidel tak evidentné zlepšenie klinického stavu, ako po absolvovaní protónovej terapie.Nehrozí žiadne riziko infekcie, krvácania či zrastov," zdôrazňuje primár.Výhodou je, že pacient nemusí prerušiť svoje pracovné či pohybové aktivity. Ustúpenie bolesti a zlepšenie pohyblivosti kĺbu často nastupuje už počas terapie. V súčasnosti je to celosvetovo najúčinnejšia neinvazívna terapia na ošetrenie kĺbových a kostných ochorení," zdôrazňuje MUDr. Hudec.Na Slovensku je protónová terapia poskytovaná v Sun Medical centre nukleárnej regeneračnej medicíny v Leviciach.Keďže spolupracujeme aj s Národným ústavom reumatických chorôb i s viacerými liečebnými kúpeľmi, otvorili sme pobočku aj priamo v Piešťanoch.Pacientom vychádzame v ústrety poskytovaním terapie aj vo večerných hodinách a taktiež počas víkendových dní. Je to dôležité z toho hľadiska, že terapia musí byť poskytnutá intenzívnou formou niekoľko dní po sebe bez prestávky, inak stráca účinnosť - dopĺňa doktor Hudec.Ak máte záujem o protónovú terapiu kĺbov, kostí či chrbtice, stačí zavolať na číslo 0949 67 77 99 a dohodnúť si termín vstupnej lekárskej konzultácie. Odborní lekári posúdia váš zdravotný stav a odporučia najvhodnejší spôsob terapie.Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk . Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.