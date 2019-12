Slovenská herečka Jana Oľhová má 60 rokov

V roku 1959 sa narodila slovenská herečka Jana Oľhová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Myjava/Bratislava 31. decembra (TASR) – Divadelná a filmová herečka Jana Oľhová patrí medzi výrazné talenty svojej doby. Za vedľajšiu úlohu vo filme Muzika (2007), kde hrala po boku svojho brata, herca Mariána Geišberga, získala ocenenie Slnko v sieti. Cenou Dosky ocenili divadelní kritici jej herecký výkon v predstavení Mobil (2009). V utorok 31. decembra sa herečka známa aj z televíznych seriálov Odsúdené a Búrlivé víno dožíva 60 rokov.Jana Oľhová svojím hereckým prejavom nepatrí k herečkám, ktoré by sa prezentovali postavami zvodných žien.priznala Oľhková v jednom z rozhovorov.Jana Oľhová rodená Geišbergová sa narodila 31. decembra 1959 v Myjave. Štúdium herectva na bratislavskej Vysokej škole múzických umení (VŠMU) absolvovala v roku 1982. V rokoch 1985-1988 bola členkou hereckého súboru Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, v roku 1988 sa stala členkou Slovenského komorného divadla v Martine. Okrem svojej domovskej martinskej scény pravidelne účinkuje v Mestskom divadle Žilina a hrala aj na doskách Divadla Aréna či v Astorke Korzo '90. Od septembra 2012 je členkou Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave.Slovenské komorné divadlo v Martine uviedlo v roku 2009 premiéru hry Williama Shakespeara Macbeth. Klenot svetovej dramatiky, jedna z najslávnejších Shakespearových veľkých tragédií sa takto po polstoročí vrátila na martinské javisko. V hlavných úlohách sa predstavili Jana Oľhová a Dano Heriban, pre režiséra Viktora Kollára bola táto premiéra debutom pred martinským publikom.Za postavu v hre Sergiho Belbela Mobil (2009), v réžii Eduarda Kudláča, získala herečka Jana Oľhová zvláštnu cenu poroty za mimoriadny herecký výkon.Cenu Literárneho fondu dostala za postavu Juany v inscenácii Don(a) Juan(a), za postavu Zuzy v inscenácii Skon Paľa Ročku a za postavu Faidry v inscenácii Faidra. V roku 2010 si vyslúžila Cenu Jozefa Kronera za najlepší ženský herecký výkon v inscenácii Mizantrop.Na záverečnom ceremoniáli 8. ročníka festivalu Nová dráma/New Drama 2012 v bratislavskom Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava (MDPOH) sa udeľovali tri festivalové ceny a ceny súťaže Dráma. Zvláštnu cenu poroty za pozoruhodný a rôznorodý herecký výkon v troch festivalových inscenáciách Reality snov, Kukura a November získala aj Jana Oľhová.Medzi piatimi inscenáciami slovenského programu Divadelnej Nitry 2016 figurovala aj dramatizácia autobiografického románu Žo Langerovej Vtedy v Bratislave s podtitulom Môj život s Oskarom L. Osud židovskej intelektuálky a niekdajšej marxistky Žo Langerovej, ktorej život ovplyvnil hlboký komunizmus 50. rokov, stvárnila Jana Oľhová. Za postavu Žo získala herečka výročnú cenu za celoživotné dielo.Jeden z prvých filmov, v ktorých sa Jana Oľhová objavila, bola komédia Sladké starosti (1984) v réžii Juraja Herza. K najznámejším patrí film Želary (2003) v réžii Ondřeja Trojana i spomínaná sfilmovaná poviedka Petra Pišťanka Muzika (2008), pod ktorej réžiu sa podpísal Juraj Nvota.Televíznym divákom je známa aj z televíznych seriálov Ordinácia v ružovej záhrade (2007), Profesionáli (2008), Odsúdené (2009), Búrlivé víno (2012-2014), Pravá tvár (2017), Prázdniny (2017-2019) alebo Hrobári (2019).Úspešná herečka vyučuje na Akadémii umení, Fakulte dramatických umení v Banskej Bystrici a na Konzervatóriu v Žiline.Exmanželom Jany Oľhovej je režisér Matúš Oľha. Herečka má šesť detí, o ktoré sa stará sama.V roku 2019 vstúpil do kín slovenský film Ostrým nožom. Snímku inšpirovanú doposiaľ nevyriešeným prípadom zavraždeného študenta Daniela Tupého z roku 2005 nakrútil Teodor Kuhn, producentom je Jakub Viktorín. Jednu z postáv stvárnila aj Jana Oľhová. Českí filmoví tvorcovia obsadili v roku 2019 roku vynikajúcu slovenskú herečku aj do najnovšieho filmu Jonáša Karáska Amnestie.