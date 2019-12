Ultrazvuk a Emma Drobná predstavili klip k akčnému tracku Postráž mi Emmu

Návrat k „nešťastnej“ kauze

31.12.2019 (Webnoviny.sk) - Na dobré sa oplatí čakať. Presne tieto slová sa vzťahujú aj na najnovší videoklip rapovej formácie Ultrazvuk, v ktorom si Vec a Tono S. prizvali ‘na pomoc’ obľúbenú speváčku Emmu Drobnú. Už na prvý pohľad zaujímavé spojenie ostrieľaných hudobníkov rozhodne nesklamalo ani tých najväčších fajnšmekrov. Práve naopak.Klip k hitu Postráž mi Emmu uzrel svetlo sveta uplynulý víkend. Hoci bola spolupráca Ultrazvuku a Emmy Drobnej, rovnako ako aj predstava o videoklipe, jasná takmer okamžite, so samotnou realizáciou to už bolo trocha náročnejšie.Režisérka Veronika Donutková, ktorá je podpísaná napríklad aj pod klip Staraj sa o seba od Tona S., či momentálne rezonujúcu novinku Displace - dokument o dancehallovej scéne na Jamajke, má totiž plné ruky práce a nájsť voľné miesto v jej diári nie je vôbec jednoduché.K tomu si pridajte obdobne zaneprázdnenú Emmu Drobnú a dvojicu svojských raperov, čo celý proces vzniku piesne o to väčšmi skomplikovalo. Napokon ale všetko dobre dopadlo a trojica interpretov konečne predstavuje klip k obľúbenej skladbe z rovnomenného albumu Ultrazvuk, ktorý vyšiel na jar tohto roka.I keď má Ultrazvuk na konte prevažne spoluprácu s mužskými hudobníkmi, duet s Emmou sa už od samého začiatku javil ako výborná voľba.Ako k nemu vôbec došlo nám ozrejmil Vec: „Keď som písal text refrénu, napadol mi rým Zem nebola rovná, ani ja taká drobná. Hneď som si spomenul na Emmu a jej dávnejšiu minikauzu. Prišlo mi to ako celkom chytrý spôsob, ako by si z toho mohla vystreliť. S malou dušičkou som jej zavolal a opýtal sa jej, či by do toho šla. A ona sa rozhodla správne, pretože súhlasila. (smiech)“S jeho slovami súhlasí aj Tono S, pričom dopĺňa: „Koncept skladby vymyslel Braňo a Emme bola prakticky ušitá na mieru. Musím sa priznať, že donedávna som bol dosť skeptický pri rečiach o spolupráci so slovenskými speváčkami. No toto vypálilo super, rovnako aj ďalšie skladby s dámami na našom albume. Vec má na to nos. Doslova.“Videoklip Postráž mi Emmu zachytáva vtipný príbeh s poriadnou dávkou akčnosti. Napriek tomu, že je vymyslený, pokojne sa môže prihodiť ľubovoľnému mužovi s horkokrvnou polovičkou. Základ hudby tvorí starý ruský sampel zo silno pukajúcej platne, za rapové pasáže je zodpovedný Branči Kováč alias Vec spolu s Tonom S.Melódiu i text na refrén zložil Vec a zaspievala ho v ostatných rokoch mimoriadne obľúbená Emma Drobná. Tá si do klipu prizvala aj svoju dobrú kamarátku Beccu, vďaka čomu si to baby pred kamerou náramne užili.Sú podobné „barové“ scenáre pre Emmu typické aj v reálnom živote? „Nie, to vôbec nie. Bežne sa mi práveže stáva, že úplne najistejšie sa cítim v sprievode ľudí, s ktorými rada trávim čas. Pri tejto spolupráci však nebolo prečo váhať. Chalani z Ultrazvuku sú ľudskí a bavia ma ich texty. Okrem toho ma hneď zaujal beat a samozrejme text,“ prezrádza detaily o vzájomnej spolupráci sympatická blondínka.Hip-hopová skladba môže byť pre mnohých Emminých fanúšikov prekvapením. Máme sa v jej prípade tešiť na ďalšie hudobné experimenty? „Zatiaľ nič hip-hopové nepripravujem. V piesni nerapujem, stále sa držím vo svojej komfortnej zóne, a tou je spev. Neviem či by som to nazvala experimentom. Ale táto spolupráca ma veľmi bavila.“priznáva Emma, ktorá s chalanmi skladbu predstavila naživo aj na pódiách festivalov.Skladba si už krátko po vydaní rýchlo našla svoju cieľovú skupinu. Vec i Tono S. ale odmietajú akúkoľvek prvoplánovosť. Obaja tvrdia, že: „Nebolo zámerom, aby dej vizuálu prvoplánovo kopíroval text. Áno, zopár prienikov tam divák nájde, ale zvuk i obraz si žijú tak trochu vlastným životom.“Klip sa natáčal na dvoch lokáciách - v Mělníku a v Prahe. O jeho podobe mala režisérka Veronika Donutková od začiatku jasnú predstavu: “Vizuálnu podobu klipu som vymýšľala ja. Vedela som, že klip nechcem zasadiť do klasického moderného klubového prostredia a už vôbec nie robiť stereotypný rapový klip na diskotéke. Predstavovala som si viac filmový obraz, dlhšie zábery, klasický americký bar s troškou westernového nádychu. Veľkou inšpiráciou mi boli filmy Roberta Rodrigueza - Desperado a From Dusk Till Dawn. Keďže skladba nemá zásadný dejový zvrat snažila som sa tvoriť zaujímavé vizuály a pre diváka možno nečakané scénky. Obrovská vďaka patrí tiež Milanovi Chadimovi, som jeho veľkou fanynkou. On má na svedomí napríklad kameru vo filme Eliho Rotha – Hostel, prípadne trailer ku Tarantinovmu a Rodriguezovmu filmu Grindhouse. Je naozaj skvelý. Milan dokázal moju predstavu dokonale naplniť a je nám cťou, že s nami spolupracoval aj na tomto projekte.“A s akými očakávaniami Ultrazvuk púšťa tento počin do sveta?Na danú otázku má Tono S. viac než jasnú odpoveď: „Čo sa mňa týka, každá skladba je mojou výpoveďou. Je jedno, či ide o osobný text, zábavnú skladbu, výpoveď o spoločenskom dianí alebo vymyslený príbeh. V prvom rade musím byť spokojný ja. Som ako keby vlastná cieľovka. Ak skladba funguje aj u poslucháča, stotožní sa s ňou, prežíva pri jej počúvaní príjemné pocity, núti ho hýbať sa alebo v ňom vyvolá hlbokú emóciu, všetko sú to plusové body. Ja do toho idem bez očakávaní a potom som vždy rád príjemne prekvapený.“Vec na záver dodáva: „Obrovská vďaka patrí tiež tanečníčke Kristíne Tukan, ktorá výborne doplnila ženskú časť videoklipu, ako i vychytenej stylistke Zuzane Laučíkovej. Tá sa postarala o dokonalé ošatenie všetkých zúčastnených a tým zhmotnila naše vizuálne predstavy.“