Slovenská herečka Zuzana Mauréry oslavuje jubileum

Na archívnej snímke herečka Zuzana Mauréry. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. septembra (TASR) – Zuzana Mauréry účinkovala v mnohých filmoch, stvárnila nezabudnuteľné role v divadelných predstaveniach a muzikáloch. Meno herečky zarezonovalo pri oceňovaní snímky režiséra Jana Hřebejka Učiteľka, kde stvárnila hlavnú rolu.napísal americký denník Los Angeles Times. V nedeľu 23. septembra má Zuzana Mauréry 50 rokov.Zuzana Mauréry sa narodila 23. septembra 1968 v Bratislave do umeleckej rodiny. Jej otec Pavol Mauréry bol dlhoročným sólistom opery, mama Darina Markovičová bola sopranistkou spevoherného súboru. Pôvodne sa Zuzana Mauréry túžila stať letuškou, ale nakoniec ju zlákalo divadlo.uviedla v jednom z rozhovorov Mauréry.V roku 1990 absolvovala štúdium herectva na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave pod vedením profesora Martina Hubu.Svoju hereckú kariéru začínala na doskách Radošinského naivného divadla a deväť rokov účinkovala vo väčšine produkcie tohto ojedinelého súboru. Neskôr boli domovskou scénou Zuzany Mauréry viaceré divadlá - Divadlo Astorka Korzo'90, Slovenské národné divadlo (SND), Divadlo Aréna, Divadlo Nová scéna, Štúdio L+S, Divadlo Andreja Bagara (DAB) Nitra, Mestské divadlo Pavla Országha Hviezdoslava (MDPOH), Divadlo GUnaGU.Od roku 2000 sa stala umelkyňou na voľnej nohe a účinkovala v mnohých muzikáloch na Slovensku aj v Čechách. Herečku obsadil do svojej inscenácie Niekto to rád horúce aj režisér Milan Lasica. Ako sladká Sue zažiarila na javisku Divadla Nová scéna. Za rolu Rony v Gombárových vlasoch si odniesla aj cenu Literárneho fondu. V Brne sa predviedla ako Viktória v inscenovanej filmovej verzii Formanových Vlasov. Na svoj činoherný talent v inscenáciách Činohry Slovenského národného divadla - Kým kohút nezaspieva a Zajac, zajac - nadviazala postavou Gertrúdy v inscenácii Hamlet v divadle Juraja Kukuru Aréna. K významným patrí aj hudobná inscenácia Malej scény Národného divadla Sekretárky, kde zaujala špecifickou rolou Maďarky. Počas dvojročného angažmán v Raimund Theater vo Viedni stála na javisku ako Lady Montague a Dojka v muzikáli Romeo & Julie, stvárnila tiež hlavnú postavu Márie Terézie v satirickej komédii Habsburgovci vo viedenskom Museumquartiere.Na striebornom plátne debutovala ako Katy v koprodukčnej romantickej dráme Brucio nel vento (2002) talianskeho režiséra Silvia Soldiniho. Zaujala aj postavou Viery v psychologicky ladenej hre s názvom Quartétto (2002) Laury Sivákovej. Za svoju tretiu filmovú rolu Gity v Návrate bocianov (2007) Martina Repku obdržala svoju prvú nomináciu na cenu Slovenskej filmovej a televíznej akadémie (SFTA).S dvojicou komikov Adym Hajdum a Mariánom Labudom herečku mohli diváci vidieť v TV seriáli s názvom Silvánovci. Od roku 2008 sa objavila v množstve ďalších slovenských seriálov, ako napríklad Keby bolo keby, Odsúdené, Ako som prežil alebo v divácky úspešnom Paneláku.V roku 2010 sa stala herečka víťazkou tanečnej show s názvom Show dance.Filmová kritika vyzdvihla ohromujúci herecký výkon Zuzany Mauréry v snímke Jana Hřebejka Učitelka (2016). Scenárista filmu Petr Jarchovský vychádzal pri písaní filmu z osobných skúsenosti, ktoré mal ako žiak siedmej triedy. Vo filme zdanlivo empatická a sympatická učiteľka (Zuzana Mauréry) manipuluje prostredím svojich žiakov a ich rodičov, aby sa obohatila, či dokonca vo vidine milostného pomeru. Film bol mimoriadne úspešný v mnohých krajinách a herečka bola za postavu učiteľky niekoľkokrát ocenená. V roku 2017 dostala národnú cenu za audiovizuálnu tvorbu IGRIC 2017. Z rúk prezidenta festivalu Art Film Fest Milana Lasicu si tiež 16. júna 2018 prevzala ocenenie Hercova misia.Film Učitelka bol uvedený na všetkých kontinentoch a dostal sa do distribúcie vo viac ako 50 krajinách. Snímka získala Krištáľový glóbus za najlepší ženský herecký výkon, ocenili ju aj na festivaloch v španielskom Gijóne. Zvláštne uznanie poroty SIGNIS Jury na 41. Medzinárodnom filmovom festivale si snímka odniesla z Hongkongu. Zozbierala štyri národné ceny Slovenskej filmovej a televíznej akadémie (SFTA) Slnko v sieti, vrátane tej v kategórii Najlepší film. Získala aj Cenu divákov. Film Učitelka sa v roku 2017 ocitol aj v širšej nominácii na európskeho Oscara.Cenu filmových kritikov za Najlepší hraný film získala aj ďalšia snímka s názvom Tlmočník (2018) režiséra Martina Šulíka na Festivale židovských filmov v San Franciscu. I v tomto, opäť ocenenom filmovom projekte, stvárnila jednu z úloh populárna slovenská herečka Zuzana Mauréry.