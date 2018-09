Španielsky spevák Julio Iglesias oslávi 75. narodeniny

Španielsky spevák Julio Iglesias Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 23. septembra (TASR) – Z futbalového trávnika na svetové koncertné pódiá, to je životný príbeh speváka Julia Iglesiasa, ktorý oslávi 75. narodeniny. Rodák z Madridu, Julio José Iglesias de la Cueva (*23.9.1943), ako každý španielsky chlapec, túžil iba po jedinom, byť hráčom slávneho Realu Madrid.Skoro sa mu to podarilo, postupne prechádzal žiackymi družstvami a bol brankárom v juniorskom tíme. Jeho sľubná futbalová kariéra skončila pri autonehode, keď sa s autom prevrátil na strechu, okrem iných zranení utrpel komplikovanú zlomeninu nohy a poranil si chrbticu v oblasti krku. Hrozilo, že mu ochrnú končatiny. Aby si zvýšil cit v rukách, začal hrať na gitare.V roku 1968 vyhral súťaž mladých spevákov Spanish Song Festival v Benidorme. V roku 1969 vydal debutový album Yo Canto. V roku 1970 reprezentoval Španielsko na veľkej cene Eurovízie v Amsterdame. So skladbou Gwendolyne, skončil štvrtý.V roku 1970 sa oženil prvýkrát, za manželku si zobral filipínsku novinárku Isabel Preysler. Mali tri deti, dcéru Isabel, a synov Julia a Enriqua. Rozišli sa v roku 1978. Na začiatku 90. rokov sa oženil druhýkrát, za manželku si zobral holandskú modelku Mirandu Rijnsburger. Majú päť detí, troch synov a dve dcéry. Najmladší je syn Guilermo, ktorý sa narodil v máji 2007.Dnes má Julio Iglesias na svojom konte viac ako osem desiatok vydaných albumov a kompilácií, najnovším je štúdiovka México zo septembra 2015. Predaj platní prevýšil 300 miliónov výliskov, čo ho radí medzi najúspešnejších sólových umelcov a za ich predaj získal viac ako 2600 zlatých a platinových platní. V roku 1984 získal cenu Grammy za najlepší latino album, v roku 1988 druhú - opäť za najlepší album, rok nato dostal hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy. Spieva v 14 jazykoch, vrátane španielčiny, taliančiny, nemčiny, francúzštiny, angličtiny a portugalčiny. Absolvoval 5000 koncertov na piatich kontinentoch.V rámci Julio Iglesias Starry Night World Tour koncertoval v Bratislave 21. júna 2012 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.