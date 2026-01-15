Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 15.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dobroslav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

15. januára 2026

Slovenská hokejistka Nela Lopušanová vyrovnala rekord Američanky Coyne Schofield v počte bodov na MS do 18 rokov, zaznamenala ich už 33



Sedemnásťročná slovenská hokejistka strelila gól pri štvrťfinálovej prehre 2:7 so Švédskom, s vysokou pravdepodobnosťou išlo o jej posledný zápas na MS tejto vekovej kategórie.



Zdieľať
Slovenská hokejistka Nela Lopušanová vyrovnala rekord Američanky Coyne Schofield v počte bodov na MS do 18 rokov, zaznamenala ich už 33

Lopušanová už pre svoj vek budúci rok na MS do 18 rokov štartovať nebude. Jediná možnosť, ako by na aktuálnom svetovom šampionáte ešte mohla hrať, je mimoriadne nepravdepodobný boj o záchranu.

Pre to, aby Slovensko hralo zápas o záchranu, by v zostávajúcich štvrťfinálových dueloch muselo prísť k veľkým prekvapeniam a to buď k výhre Maďarska nad USA alebo Fínska nad Kanadou.

Zámorské tímy sú v oboch prípadoch jednoznačnými favoritmi.

Priebeh štvrťfinále

Mladé Slovenky v prvej tretine predviedli pozorný výkon a vyzeralo to tak, že aj napriek početnej streľbe Švédok sa pôjde do šatne za bezgólového stavu.

V 19. minúte však prišla priamočiara akcia v podaní favoritiek a Nellie Noren prekonala Marianu Sumegovú.

Lopušanová si predtým sama vytvorila možnosť ísť proti brankárke Švédska, no v šancu nepremenila.

V prostrednej časti hry doplatili slovenské reprezentantky na nevydarenú päťminútovku, počas ktorej inkasovali trikrát a prehrávali už 0:4.

Pozitívnym momentom bol gól kapitánky Lopušanovej z 33. minúty, ktorým vyrovnala Schofield.

K tejto bilancii však už nebude mať pravdepodobne možnosť pridať ďalšie body, keďže štvrtá účasť na šampionáte do 18 rokov je zároveň jej poslednou. Druhý gól Slovenska vsietila Lenka Karkošková.

MS hokejistiek do 18 rokov – štvrťfinále

Švédsko – Slovensko 7:2 (1:0, 3:1, 3:1)

Góly: 19. Noren (Westerlind, Stalnacke),27. Nordqvist (Lindgren),30. Lindgren (Osterman, Blarand),31. Stridh (Lindgren),44. Grillfors (Nordqvist),53. Lindgren (Grillfors, Nordqvist),60. Nygren – 33. Lopušanová (Juríková),51. Karkošková (Lipnická, Letašiová).

Rozhodovali: Martin (Kan.), Schmidlein (USA) – Gagn (Kan.), Johnston (USA),Vylúčenia: 6:3 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 1:0, 2872 divákov.

Zostava SR 18: Sumegová – Rošková, Letašiová, Čellárová, Roštecká, Luptáková, Kubáňová, Lipnická, Konrádová –Hirjaková, Karkošková, Ševčíková – Juríková, Mikulášiková, Lopušanová –Geröová, Miškovičová, Lipčáková – Krištofíková, Nogová, Plvanová


   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 Lopušanová si v USA zvyká na nový život, fanúšikovia ju spoznávajú (4. 9. 2023)
 Lopušanová sa stala jednotkou draftu pred exhibíciou All Star legendy (30. 4. 2023)
 Lopušanová mieri do USA, študovať a hrať bude za Bishop Kearney (9. 3. 2023)



<< predchádzajúci článok
Šramková nastúpi v 1. kole na Australian Open 2026 proti Ostapenkovej

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 