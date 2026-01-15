|
Štvrtok 15.1.2026
Meniny má Dobroslav
15. januára 2026
Slovenská hokejistka Nela Lopušanová vyrovnala rekord Američanky Coyne Schofield v počte bodov na MS do 18 rokov, zaznamenala ich už 33
Sedemnásťročná slovenská hokejistka strelila gól pri štvrťfinálovej prehre 2:7 so Švédskom, s vysokou pravdepodobnosťou išlo o jej posledný zápas na MS tejto vekovej kategórie.
Lopušanová už pre svoj vek budúci rok na MS do 18 rokov štartovať nebude. Jediná možnosť, ako by na aktuálnom svetovom šampionáte ešte mohla hrať, je mimoriadne nepravdepodobný boj o záchranu.
Pre to, aby Slovensko hralo zápas o záchranu, by v zostávajúcich štvrťfinálových dueloch muselo prísť k veľkým prekvapeniam a to buď k výhre Maďarska nad USA alebo Fínska nad Kanadou.
Zámorské tímy sú v oboch prípadoch jednoznačnými favoritmi.
Priebeh štvrťfinále
Mladé Slovenky v prvej tretine predviedli pozorný výkon a vyzeralo to tak, že aj napriek početnej streľbe Švédok sa pôjde do šatne za bezgólového stavu.
V 19. minúte však prišla priamočiara akcia v podaní favoritiek a Nellie Noren prekonala Marianu Sumegovú.
Lopušanová si predtým sama vytvorila možnosť ísť proti brankárke Švédska, no v šancu nepremenila.
V prostrednej časti hry doplatili slovenské reprezentantky na nevydarenú päťminútovku, počas ktorej inkasovali trikrát a prehrávali už 0:4.
Pozitívnym momentom bol gól kapitánky Lopušanovej z 33. minúty, ktorým vyrovnala Schofield.
K tejto bilancii však už nebude mať pravdepodobne možnosť pridať ďalšie body, keďže štvrtá účasť na šampionáte do 18 rokov je zároveň jej poslednou. Druhý gól Slovenska vsietila Lenka Karkošková.
MS hokejistiek do 18 rokov – štvrťfinále
Švédsko – Slovensko 7:2 (1:0, 3:1, 3:1)
Góly: 19. Noren (Westerlind, Stalnacke),27. Nordqvist (Lindgren),30. Lindgren (Osterman, Blarand),31. Stridh (Lindgren),44. Grillfors (Nordqvist),53. Lindgren (Grillfors, Nordqvist),60. Nygren – 33. Lopušanová (Juríková),51. Karkošková (Lipnická, Letašiová).
Rozhodovali: Martin (Kan.), Schmidlein (USA) – Gagn (Kan.), Johnston (USA),Vylúčenia: 6:3 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 1:0, 2872 divákov.
Zostava SR 18: Sumegová – Rošková, Letašiová, Čellárová, Roštecká, Luptáková, Kubáňová, Lipnická, Konrádová –Hirjaková, Karkošková, Ševčíková – Juríková, Mikulášiková, Lopušanová –Geröová, Miškovičová, Lipčáková – Krištofíková, Nogová, Plvanová
