Štvrtok 15.1.2026
15. januára 2026
Šramková nastúpi v 1. kole na Australian Open 2026 proti Ostapenkovej
Šramková sa predstaví v hlavnom pavúku na Australian Open po tretí raz, v roku 2017 vypadla v 1. kole, vlani skončila o fázu neskôr.
Slovenská tenistka Rebecca Šramková nastúpi v 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne proti 24. nasadenej Jelene Ostapenkovej z Lotyšska. V prípade postupu sa v 2. kole stretne so 43. hráčkou svetového rebríčka WTA Wang Sin-jü z Číny alebo jej prípadnou premožiteľkou z kvalifikácie. Rozhodol o tom štvrtkový žreb.
Šramková sa predstaví v hlavnom pavúku na Australian Open po tretí raz, v roku 2017 vypadla v 1. kole, vlani skončila o fázu neskôr. V predošlom ročníku na úvod vyradila Američanku Katie Volynetsovú 3:6, 6:2, 6:2, následne podľahla druhej nasadenej Poľke Ige Swiatekovej hladko 0:6, 2:6. Šramková bude v roku 2026 jediná slovenská zástupkyňa v ženskej súťaži, keďže Viktória Hrunčáková nepostúpila z kvalifikácie. Najvyššie nasadená Bieloruska Arina Sobolenková odštartuje cestu za tretím titulom z Australian Open za štyri roky proti držiteľke voľnej karty Tiantsoe Rakotomanga Rajaonahovej z Francúzska.
Najvyššie nasadený singlista mužského pavúka Španiel Carlos Alcaraz si na úvod zmeria sily s domácim Austrálčanom Adamom Waltonom, obhajcu titulu a turnajovú dvojku Jannika Sinnera z Talianska čaká súboj proti Francúzovi Hugovi Gastonovi.
