Slovenská hokejová „osemnástka“ sa vracia medzi elitu, postup spečatila výhrou nad Dánskom

Spolu so Slovákmi postúpili aj Nóri

Návrat medzi elitu oddialila pandémia

15.4.2022 - Slovenská reprezentácia hokejistov do 18 rokov bude v nasledujúcej sezóne súčasťou elitnej kategórie majstrovstiev sveta tejto vekovej kategórie.Zverenci trénera Ivana Feneša majú istotu postupu už po štyroch dueloch turnaja A-skupiny I. divízie MS v Piešťanoch.Na svojom konte majú totiž plný počet 12 bodov a ani prípadné zaváhanie v nedeľu proti rovesníkom z Kazachstanu ich neoberie o prvú priečku tabuľky.Mladí Slováci zatiaľ zdolali Japoncov 8:2, Nórov 5:2, Francúzov 6:3 a v piatok aj Dánov 3:1.Nahor z Piešťan postúpia dva najlepšie tímy a spolu s výberom SR sa medzi elitu dostali aj Nóri, z druhej priečky ich už nemôže zosadiť iný tím. Isté je už aj to, že o úroveň nižšie minimálne na jednu sezónu klesnú Japonci."Chlapcom gratulujem, v dnešnom zápase podali heroický výkon. Žiaden súpera nám nič nechce darovať, ale sami sme si to vybojovali. Som rád, že sme späť medzi elitou, kde patríme. Do turnaja sme vstupovali s tým, že ho chceme vyhrať. A tak pristúpime aj k nedeľňajšiemu súboji proti Kazachom," povedal vo vysielaní televízie JOJ Šport tréner Feneš.Autor víťazného gólu v piatkovom súboji Jakub Kopecký doplnil: "Bolo to dosť vyrovnané, ale dokázali sme to otočiť a je to krásne."Zatiaľ naposledy slovenskí mladíci hrali medzi elitou v jari 2019, na šampionáte vo Švédsku vtedy obsadili poslednú 10. priečku a zostúpili.O návrat mali a chceli bojovať v sezónach 2019/2020 aj 2020/2021, no pandémia koronavírusu spôsobila odklad ich snáh.