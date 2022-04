Mercedes vykonal od začiatku sezóny F1 viac než sto testov, jeho monopost trápi neustále poskakovanie

Strácajú takmer sekundu na kolo

Hamiltonovo auto malo senzory

15.4.2022 (Webnoviny.sk) - Nemecká motoristická stajňa F1 Mercedes sa v úvode novej sezóny trápi s rýchlosťou svojho auta. Konštruktérsky majster z minulej sezóny dosiaľ nebol schopný bojovať o víťazstvá.Na stupne víťazov sa aspoň vďaka spoľahlivosti ich pohonnej jednotky dostal tento tím hneď dvakrát. Strieborným šípom patrí aktuálna druhá priečka v jazdeckom i konštruktérskom hodnotení.Je potrebné poznamenať, že podľa dát z telemetrie stráca tím z Brackley na Ferrari s Red Bullom v súťažnom tempe takmer jednu sekundu na kolo.Auto s odlišnou konštruktérskou filozofiou síce vo veternom tuneli funguje veľmi dobre, no v reálnom súťažení to tak nie je.Hlavným problémom je neustále "poskakovanie" samotného monopostu, pre ktoré musia jazdci na konci roviniek dávať nohu dolu z plynu."Uskutočnili sme viac ako stovku experimentov. Skúšali sme nastaviť rôznu svetlú výšku, upraviť krídlo - predné i zadné. Nič nefunguje. Vo Ferrari s tým majú rovnaký problém, im auto funguje a jazdci mu veria. Konkurentom z Red Bullu zrazu neposkakuje vôbec,“ vyjadril sa jeden z inžinierov Mercedesu, cituje ho nemecký automobilový denník Auto Motor und Sport (AMuS). Lewis Hamilton jazdil na Veľkej cene Austrálie s 1,5 kilogramami váhy navyše. Senzory, ktoré mal osadené na aute, mali tímu poskytnúť dôležité dáta a pomôcť mu v procese posúvania auta na ďalšiu úroveň.Nemeckú stajňu tak čakajú týždne náročnej práce a nemôže zabúdať na to, že ani vývoj Ferrari, Red Bullu a ostatných stajní nespí.Štvrté podujatie seriálu MS F1 hostí okruh v talianskej Imole. Veľká cena Emilia Romagna je na programe 24. apríla.