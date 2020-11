Slovenská hokejová reprezentácia nezačne sezónu ani v decembri, koronavírus zrušil aj Švajčiarsky pohár

Karanténne opatrenia vo Švajčiarsku

Vo februári sa má hrať Kaufland Cup

19.11.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia nezačne sezónu 2020/2021 ani v decembri. Kým v novembri sa pod vplyvom pandémie koronavírusu Slováci odhlásili z Nemeckého pohára v Krefelde, vo švajčiarskom Vispe sa vôbec hrať nebude.Švajčiarska strana totiž rozhodla o úplnom zrušení podujatia naplánovaného na 14. - 18. decembra 2020. Informáciu priniesol oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) "Organizácia domáceho turnaja by vzhľadom na opatrenia vo federálnej kantónnej oblasti, kde sa mal uskutočniť, bola veľmi náročná. S prihliadnutím na aktuálne dianie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 , karanténne opatrenia a obmedzenú dostupnosť hráčov pre potreby reprezentácií sme sa rozhodli podujatie zrušiť,“ zverejnili Švajčiari na webe svojej hokejovej federácie.Vo Vispe mali Slováci štartovať po boku domáceho výberu aj proti Lotyšom a Nórom."Náš národný tím tak zrejme do konca kalendárneho roka nepreverí žiadneho medzinárodného súpera," informuje SZĽH na webe HockeySlovakia.sk Najbližšiu šancu na medzinárodnú konfrontáciu budú mať Slováci pod vedením kanadského trénera Craiga Ramsayho vo februári 2021, pod Tatrami by sa mal konať turnaj Kaufland Cup