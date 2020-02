Slovenská katolícka charita odmieta zneužívanie migrácie na vytváranie atmosféry strachu

Zneužívanie migrácie

Strach z neznámeho

20.2.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská katolícka charita (SKCH) odmieta, aby ľudia, ktorí z rozličných dôvodov opúšťajú svoje domovy, boli zneužívaní na vytváranie atmosféry strachu. Ako agentúru SITA charita informovala, spôsob, akým sa nielen politici a médiá, ale aj ľudia o migrantoch či utečencoch vyjadrujú a ako k nim pristupujú, ich oberá o ľudskú dôstojnosť.SKCH si uvedomuje, že výzvy, ktoré so sebou prináša medzinárodná migrácia, nie sú jednoduché. Obracia sa na ľudí, aby vo svojich prejavoch, v súvislosti s súčasnými parlamentnými voľbami, boli motivovaní úctou k životu.SKCH tvrdí, že jednou z najčastejších oblastí, v ktorých sa fenomén nenávisti vychádzajúci zo strachu na Slovensku prejavuje, je zneužívanie medzinárodnej migrácie na vyvolanie strachu medzi obyvateľstvom.Osobitne sa podľa nich vyostruje v predvolebných kampaniach. Spôsob, akým sa o utečencoch hovorí, oberá migrantov o ľudskú dôstojnosť.„Zároveň nás robí necitlivými voči pomoci k utečencom, ktorí sú tou najzraniteľnejšou skupinou migrujúcich ľudí. Mnohokrát sa medzi nimi nachádzajú i nedospelé deti bez sprievodu alebo dokonca celé rodiny hľadajúce útočište a pokoj,“ priblížila charita.Výzvy, ktoré so sebou nesie táto migrácia prináša, nie sú podľa SKCH jednoduché. „Odmietame však, aby ľudia, ktorí z rozličných dôvodov opúšťajú svoje domovy, boli zneužívaní na vytváranie atmosféry strachu a boli predstavovaní ako hrozba len kvôli tomu, že sú z inej krajiny, inej farby pokožky či iného vierovyznania,“ podotýka charita.Obracia sa na ľudí, aby vo svojich prejavoch, osobitne v súvislosti s nastávajúcimi parlamentnými voľbami, neboli motivovaní strachom z neznámeho. Mali by byť podnietení úctou k životu v akejkoľvek jeho forme, teda aj k životu cudzincov, migrantov či utečencov.