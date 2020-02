Slovensko je najhoršie v čerpaní eurofondov a môže za to vláda Smeru, tvrdí koalícia PS/Spolu

Peniaze pustené dole vodou

Slovensko v hlbokom sklze

Prebyrokratizovaný systém

20.2.2020 (Webnoviny.sk) - Za slabé čerpanie eurofondov v súčasnom programovom období 2014 až 2020 môžu podľa koalície Progresívne Slovensko (PS)/SPOLU posledné dve vlády na čele so Smerom-SD . Mimoparlamentný opozičný subjekt za tým vidí obrovské manažérske zlyhanie premiéra Petra Pellegriniho a podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho (obaja Smer-SD).Vo využívaní európskych peňazí je podľa PS/SPOLU Slovensko absolútne najhoršie v celej EÚ a hrozí, že príde o viac ako polovicu týchto peňazí.Koalícia navrhuje v budúcom programovom období 2021 - 2027 vznik samostatného Operačného programu Východ a Juh zameraného na rozvoj východného a južného Slovenska, ako aj ukončenie nezmyselných monotematických výziev, zjednodušenie a sprehľadnenie pravidiel čerpania zdrojov EÚ.Slovensko v terajšom programovom období vo všetkých jedenástich programoch, vrátane Programu rozvoja vidieka, vyčerpalo k 31. januáru spolu 4,731 mld. eur, čo je 30,83 % z celkovej alokácie 15,344 mld. eur. Vyplýva to z údajov na portáli Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) Zo súčasného sedemročného obdobia uplynulo skoro 86 percent času, podľa pravidla N+3 je možné využiť európske zdroje ešte do konca roka 2023. Objem 618 platných výziev a vyzvaní pri zdrojoch EÚ v závere januára dosiahol 17,560 mld. eur (114,73 % z alokácie) a zakontrahované boli európske prostriedky vo výške 10,584 mld. eur (68,98 %).Za riadenie a implementáciu eurofondov zodpovedajú ÚPVII s Centrálnym koordinačným orgánom pre túto oblasť a príslušné riadiace orgány programov na jednotlivých ministerstvách."Je to, ako keby sme dostali celý štátny rozpočet navyše a namiesto toho, aby sme si za postavili železnice, cesty a nemocnice, pustili sme peniaze dole vodou. A čo je horšie, ohrozuje nás to aj do budúcnosti, nabudúce nám nemusia toľko peňazí dať," kritizoval volebný líder PS/SPOLU Michal Truban nedostatočné využívanie eurofondov.Pre Slovensko je podľa koalície veľkou výhodou, že je súčasťou EÚ a môže čerpať štrukturálne fondy na svoj rozvoj, aby sa životná úroveň ľudí približovala západnej Európe.Podľa najvyššie postaveného Slováka v Európskej komisii Vladimíra Šuchu, ktorý je gestorom pre školstvo a vedu PS/SPOLU, má Slovensko v Európskej komisii veľmi zlú reputáciu pri využívaní fondov EÚ. Čerpanie prostriedkov v oblasti výskumu a inovácií je najhoršie na Slovensku, dosiahlo len 13 %. Viaceré škandály, ale aj neuveriteľná byrokracia sa podľa Šuchu stali nepríjemnou škvrnou na našom imidži.Čistá strata 106 miliónov eur v oblasti výskumu bola šokom pre všetkých, ktorí sa fondmi v európskych inštitúciách zaoberajú. Zlé čerpanie na Slovensku a škandály sprevádzajúce výzvy sa podľa Šuchu stávajú aj politickým problémom, ktorý môže spôsobiť nižší rozpočet pridelený pre Slovensko v budúcom období.SR je podľa Šuchu oproti okolitým krajinám v hlbokom sklze s prípravou nového programového obdobia 2021 - 2027."Nemáme pripravenú novú partnerskú dohodu - hlavný dokument, ktorý definuje priority a dohodu medzi Slovenskom a EK. Tá by mala byť pripravená najneskôr vo februári 2020, ale ešte ani neexistuje ucelený draft," upozornil.Susedná Česká republika pritom začala tento proces už v roku 2018, vláda ČR už schválila návrhy operačných programov na roky 2021 - 2027. "Na Slovensku nič z toho neprebehlo a nová vláda to bude mať extrémne ťažké dobehnúť," tvrdí expert.

Dôvody zlého čerpania sú podľa Trubana a Šuchu najmä v neschopnosti a korupcii posledných dvoch vlád so Smerom. Okrem toho je podľa nich na Slovensku v oblasti štrukturálnych fondov nelogický a prebyrokratizovaný systém pravidiel.

"Objem dokumentov regulujúcich čerpanie z programu IROP (Integrovaný regionálny operačný program - poz. red.), napríklad pre malé obce, je neuveriteľných 2 131 strán. Pritom v okolitých krajinách je tento regulačný rámec oveľa štíhlejší," podotkol Šucha. “Nová vláda bude musieť vynaložiť enormné úsilie, aby tieto peniaze zase neprepadli," dodal Truban.